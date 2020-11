Issa Kaou N’Djim à propos de la clé de répartition du CNT et du combat du FSD au sein du M5-RFP : « L’aile FSD joue un double jeu» - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Issa Kaou N’Djim à propos de la clé de répartition du CNT et du combat du FSD au sein du M5-RFP : « L’aile FSD joue un double jeu» Publié le mardi 24 novembre 2020 | Le Soir de Bamako

© aBamako.com par AS

Rencontre entre le CNSP et le M5-RFP

Kati, le 26 août 2020. Dans les tractations devant définir les modalités de la transition politique post IBK, le Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) a reçu les membres du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), les contestataires qui ont été à l`origine de la déchéance du régime IBK. Tweet

Depuis un certain temps, après la chute de régime IBK, le coordinateur général de la CMAS ne cesse de faire parler de lui. Dans une nouvelle vidéo de 6 minutes, le gendre de l’Autorité morale du M5-RFP met mal à l’aise le FSD de Soumaila CISSE et de Choguel Kokala MAIGA. Il estime que le combat que mène le président du Comité stratégique au sein de cette plateforme n’a pas pour seul objectif de préparer le terrain à l’URD, composant dudit regroupement, pour les futures élections présidentielles.



Par ailleurs, il a menacé de porter plainte contre les membres du FSD si jamais ils utilisaient le nom du M5 pour les campagnes à venir. Selon lui, il n’y a plus de M5-RFP mais plutôt le clan FSD. Les anciens camarades qui avaient secoué l’ancien chef d’Etat ne cesseraient jamais de se faire tourner en ridicule. Cette noble lutte à laquelle les millions de Maliens ici et ailleurs avaient pris part est en passe d’être une déception totale. Le coordinateur de la CMAS de l’Imam DICKO, l’avocat des nouvelles autorités, discrédite et humilie ses compagnons d’hier.



C’est ainsi qu’au lendemain d’une rude bataille contre le régime déchu, tout s’emmêle. Que veut l’homme? Pourquoi tant de provocations à l’endroit de ceux qui sont déjà meurtris et qui ne souhaitent de la part des nouveaux dirigeants qu’un minimum de considération ? En tout cas, les sorties incessantes du bouillant N’DJIM ne font qu’attiser davantage le feu qui brûle entre les militaires au pouvoir et les politiques du M5-RFP.



« Quand on parle du M5 RFP, il ne s’agit pas de quelques anciens porte-paroles du régime IBK », précise le patron de la CMAS. Selon lui, c’est la branche FSD qui joue le double jeu. « Qui a entendu Soumaila CISSE à propos de la Transition? Il fait profil bas. Pourtant, c’est Soumaila la colonne vertébrale du FSD. Sans l’URD, il n’y a pas de FSD » affirme Kaou N’DJIM.



A l’en croire, on ne peut accepter que Choguel qui est l’héritier politique de l’ancien président Moussa TRAORE soit le leader d’un mouvement démocratique…





Source : le soir de Bamako