News Société Article Société Mahamoud Dicko: L’Imam qui fait peur aux politiques Publié le mardi 24 novembre 2020 | Le Soir de Bamako

Cérémonie de remise de trophée "personnalité de l`année" à l`imam Mahamoud Dicko

Bamako, le 07 novembre 2020 Le forum Libre, une organisation de la société civile a décerné le titre de « Personnalité de l’année 2020 » à l’imam Mahmoud Dicko Tweet

Sous les projecteurs depuis quelques années, Mahmoud DICKO n’a rien perdu de son influence auprès des acteurs maliens. L’imam de Badalabougou continue d’être au centre de toutes les initiatives visant à sortir le pays de l’abysse. Consulté à la fois par la société civile et la classe politique, voire les partenaires du Mali depuis la crise sociopolitique, le leader religieux se révèle une personnalité incontournable dans la recherche de solution à la crise.



DICKO est ancien Président du Haut Conseil Islamique du Mali où DICKO il avait compté parmi les acteurs du mouvement démocratique. On retient de lui la brillante intervention à la conférence nationale organisée après la chute de la dictature incarnée par l’UDPM.



Depuis, l’homme de Dieu est resté pour faire office d’imam dans sa mosquée de Badalabougou. Toutefois, il a continué d’exercer son mandat de président de la faitière des musulmans.



Mais à la faveur d’un projet de loi qui défie la morale, DICKO s’est vu obligé d’agir pour éviter la dérive de l’avènement d’une loi qu’il avait jugée scélérate. La suite est connue puisque ce fut la mobilisation sur l’ensemble du territoire. DICKO a contraint le pouvoir à surseoir à cette décision. Ce fut donc la goute d’eau de trop.



Depuis, c’est comme si l’Imam décide de veiller en sentinelle contre la déperdition des valeurs sociétales qui font la grandeur et l’image du Mali. Après avoir soutenu IBK….



le soir de Bamako