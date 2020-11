Fest Hip Hop « Rapou Dogokun » : La 3e édition lancée - abamako.com

La 3e édition du Fest Hip Hop « Rapou Dogokun » a été lancée, le lundi dernier. « Quelle justice pour un Mali meilleur ? » était le thème de cette année. L’ouverture de l’atelier a été faite en présence de l’ambassadeur d’Allemagne au Mali, Dietrich Pohl, de la directrice du projet Donko ni Maya et du directeur du Fest Hip Hop, Kalifa Camara et de l’ancien ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Garde des Sceaux, Me Malick Coulibaly



Découvrir de nouveau talent chez les jeunes rappeurs, participer à la construction du pays avec le Rap. Tel est l’objectif de ce festival organisé par Master Soumy. Un atelier de formation des jeunes rappeurs venus de Bamako et de l’intérieur du Mali est organisé du 23 au 25 novembre 2020. Cette année, le thème choisi est : « Quelle justice pour un Mali meilleur ? »



Dans son intervention, le directeur du Fest Hip Hop, Kalifa Camara a mis l’accent sur l’importance de l’organisation de ce festival pour les jeunes rappeurs. « II s’agit, pendant ces trois jours, de conscientiser les jeunes rappeurs sur la justice dans notre pays, les violences faites aux femmes, la radicalisation et la migration clandestine », a-t-il déclaré.



Pour sa part, l’ambassadeur d’Allemagne au Mali, Dietrich Pohl a indiqué que « le thème choisi est très important pour le Mali qui traverse une période difficile de son existence ».



Pour avoir vécu la crise avec les Maliens, l’ambassadeur d’Allemagne dit avoir senti que les questions de la justice sont extrêmement importantes. « L’injustice et l’impunité sont à l’origine de beaucoup de problèmes dans la société. Les acteurs culturels peuvent jouer un grand rôle dans la lutte contre ces phénomènes », a entonné le diplomate.



Quant à Master Soumy, il a expliqué les raisons de l’organisation de ce festival. Il a indiqué que, en plus de l’atelier, des concerts géants avec toute la crème du rap malien sur le terrain SIBASSABAKÔRÔ de DJALAKORODJI auront lieu. Master Soumy a également exprimé sa volonté pour la pérennisation de cette activité.



Boureima Guindo



Source : LE PAYS