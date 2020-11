Tribunal de la Commune VI : le certificat de nationalité délivré à 4000 F CFA - abamako.com

Tribunal de la Commune VI : le certificat de nationalité délivré à 4000 F CFA Publié le mercredi 25 novembre 2020 | L'Inter de Bamako

Le comportement du Malien d’aujourd’hui ne doit surprendre personne. Il est prêt à tout pour le gain facile. Tenez-vous bien ! Au tribunal de la commune VI du district de Bamako, le certificat de nationalité est délivré à 4000 F CFA au lieu de 750 F CFA, si le demandeur veut avoir son document le même jour. À défaut de cette somme, on est obligé d’attendre le délai de deux ou trois jours pour avoir son certificat de nationalité. Nous savons tous que dans notre pays, les fins d’année sont mises à profit par les autorités pour lancer les concours. Ainsi, la plupart des nouveaux admis aux différents examens s’apprêtent à concourir aux différents concours. Ce qui nécessite la fourniture de dossiers, y compris un certificat de nationalité. Donc, c’est la queue leu-leu devant les tribunaux. Est-ce une raison d’arnaquer les citoyens ? En plus des péripéties qu’ils subissent (le long rang) avant de pouvoir déposer leurs pièces, les réceptionnistes profiteraient de leur calvaire pour en faire leur vache laitière: «Si tu veux avoir ton certificat de nationalité ce soir, il faut payer 4000 FCFA et tout de suite.» Ainsi va le Mali. D’où viendra alors le «nouveau Mali» tant réclamé, si nous-mêmes nous ne changeons pas de mentalité ?



