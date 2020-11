Coopération : Le Qatar disposé à accompagner la transition - abamako.com

Coopération : Le Qatar disposé à accompagner la transition Publié le mercredi 25 novembre 2020 | L'Essor

Le président de la Transition, Bah N’Daw, a reçu hier en audience au Palais de Koulouba, l’ambassadeur du Qatar dans notre pays, Ahmad Abdoul Rahaman Al- Senaidy, porteur d’un message.



À sa sortie d’audience, le diplomate qatari a confié à la presse qu’il était venu transmettre au président de la Transition, deux lettres de félicitation, respectivement de son Altesse Tamim Ben Hamad Al-Thani, l’Émir de l’État du Qatar, ainsi que de son adjoint, son Altesse Abdallah.



En outre, l’ambassadeur Ahmad Abdoul Rahaman Al-Senaidy a indiqué que les échanges avec le chef de l’État ont porté sur les voies de renforcement de la coopération bilatérale entre Doha et Bamako. Cette coopération, selon lui, se porte à merveille. «L’État du Qatar et le Mali entretiennent de très bonnes relations, notamment sur les plans économique, politique et social», a soutenu l’ambassadeur Al-Senaidy. Avant de rappeler, à ce propos, l’existence de plusieurs conventions qui ont été signées entre les deux pays avec des mémorandums d’entente qui sont en cours.



Aussi, convient-il de rappeler que le Qatar apporte un appui substantiel au Mali dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. En décembre 2018, l’Émirat avait offert 24 véhicules blindés à notre pays. Un soutien qui faisait suite à la visite, le 17 décembre 2017, de l’Émir du Qatar dans notre pays et à celle effectuée à Doha par l’ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, du 14 au 16 mai 2017.



Aboubacar TRAORÉ