Insécurité dans la région de de Gao : Un élément de ‘’GANDA IZO’’ tué et un civil bléssé dans une attaque au poste de Kadji - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Insécurité dans la région de de Gao : Un élément de ‘’GANDA IZO’’ tué et un civil bléssé dans une attaque au poste de Kadji Publié le mercredi 25 novembre 2020 | Le Soir de Bamako

© Autre presse par DR

Des rebelles Touareg du Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA) en 2012

Tweet

L’insécurité persiste dans le pays.



Malgré le calme apparent, des populations sont perturbées dans leur quotidien par la visite d’individus armés. Ces indésirables se sont signalés dans le village de Kadji, village situé sur la rive droite près de Wabaria. Selon des informations, des hommes armés sur moto ont tiré sur les membres des mouvements armés en poste à Kadji. C’était dans la nuit du lundi à hier mardi 24 novembre 2020. Le bilan de cette attaque s’élève à un civil blessé et un membre des forces d’autodéfense tué.



La victime appartiendrait au mouvement ‘’Ganda Izo’’ a précisé la source. On apprend après que des hommes armés ont enlevé un staff d’une ONG internationale sur l’axe Gao-Ansongo. Ce qui pose la problématique de l’insécurité résiduelle au niveau des villes et villages des régions du nord plusieurs années après la signature d’un accord censé ramener une paix définitive dans le pays.







Source : le soir de bamako