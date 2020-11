Terrorisme au Nord-Mali : Un soldat égorgé par des hommes armés non identifiés à Gossi - abamako.com

News Politique Article Politique Terrorisme au Nord-Mali : Un soldat égorgé par des hommes armés non identifiés à Gossi Publié le mercredi 25 novembre 2020 | Le Soir de Bamako

© Autre presse par DR

Un soldat malien, à proximité du village de Kadji, dans la région de Gao.

Les groupes terroristes continuent de défier les forces armées maliennes et leurs partenaires sur le terrain. C’est en tout cas ce qu’on est tenté d’affirmer au regard de la fréquence des attaques et des cibles choisies. D’après les informations, avant hier encore dans la nuit, un élément des FAMa a été égorgé par des hommes armés non identifiés. Les faits se sont déroulés à Gossi près de Gao.



Gossi est une localité sur l’axe Gao-Douentza via Hombori. Dans cette localité vivent en symbiose plusieurs ethnies : Songhaï, Tamashek, Bella, Peuhl, Bambara pour ne citer que ces communautés que l’on rencontre dans presque toutes les localités du pays. Le déclenchement de la rébellion armée sous l’instigation du MNLA et ses acolytes, n’a en rien impacté sur le vivre ensemble des populations de cette zone. Souvent des hommes armés se signalent et commettent des actes répréhensibles. Si ce ne sont pas des attaques avec leur corolaire de morts et de blessés, ce sont des animaux qui sont emportés par les individus armés qui évoluent dans toute la zone et au-delà comme le Burkina Faso.

Source le soir de Bamako