Formation Universitaire : l'UCAO-UUBa à l'heure du numérique Publié le mercredi 25 novembre 2020

La rentrée académique 2020-2021, couplée au lancement de la plateforme E-Learning de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest-Unité Universitaire à Bamako (UCAO-UUBa), s’est déroulée le lundi 16 novembre dans l’enceinte de l’établissement avec comme thème «Osons l’innovation numérique à l’UUBa face aux défis actuels du savoir et de l’humain». C’était sous l’égide du Cardinal, Son Eminence Jean Zerbo.

C’est parti pour l’année académique 2020-2021 à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest-Unité Universitaire à Bamako (UCAO-UUBa), une rentrée couplée au lancement de la plateforme E-Learning de l’Université.

Dans son discours, le président de l’Université, le père Clément Lonah, a indiqué que l’année académique 2019-2020 a été difficile sur le plan académique à cause de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné la fermeture des écoles de mars à septembre 2020.

C’est cette difficulté qui a permis à l’UUBa de s’ouvrir aux nouvelles manières de transmettre le savoir, à travers le numérique par les cours en ligne. Et selon le père Lonah, l’UCAO s’en est tiré à bon compte puisqu’elle est la seule université au Mali à avoir bouclé le programme académique au 31 juillet 2020 et commencé une nouvelle année académique régulière dès le 1er octobre 2020.

Ce succès, dit-il, a poussé l’Université à investir davantage dans le numérique, pour que désormais à l’UUBa, les cours soient donnés en présentiel et en ligne. «Aucune pandémie ne pourra perturber notre année académique», a-t-il clamé.

Ce qui justifie le choix du thème «Osons l’innovation numérique à l’UUBa face aux défis actuels du savoir et de l’humain». Car, selon le président de l’Université, le numérique sera désormais l’arme de combat dans la conquête du savoir.

«Le choix de notre thème justifie amplement notre ambition d’oser le changement et même l’innovation, tout en restant fidèle à notre identité et à nos valeurs face aux défis que nous impose la nouvelle situation du monde», a renchéri Sœur Thérèse Samaké, directrice académique de l’Université.

Des approches pédagogiques innovantes, multiples et variées

Face à cette nouvelle donne, poursuit-elle, les Universités doivent plus que jamais réaffirmer les idéaux et les valeurs qui leur sont propres. «Car il ne suffit plus aujourd’hui d’inventer une voie médiane entre les connaissances purement idéalistes et les connaissances utilitaristes de l’université», est-elle convaincue.

De l’avis de Sœur Thérèse Samaké, l’UUBa ambitionne des approches pédagogiques innovantes, multiples et variées, le tout visant un seul objectif : l’adaptation de son enseignement à la génération marquée par les 4 C que sont : la communication, la collaboration, la connexion et enfin la créativité.

Avant de terminer, elle a indiqué que l’UUBa propose aux étudiants une voie à triple sens. Il s’agit du sens éthique, sens valeur spirituelle et enfin sens valeur intellectuelle. «Ces sens convergent et conduiront à une unique destination : réussir sa vie et servir l’humanité», a assuré la directrice académique.

E-Learning, un outil flexible d’apprentissage

La plateforme E-Learning a été présentée par Hamady Boly, directeur associé de Smartek Solution. C’est un environnement intégré, dit-il, qui permet aux professeurs de mettre à la disposition de leurs étudiants un ensemble de cours avec un ensemble de quiz qui leur sont attachés et la possibilité de suivre de manière très efficace tout ce qui est intervention sur cette application.

Il a indiqué que l’objectif de la plateforme est de pouvoir permettre aux étudiants d’avoir un outil flexible d’apprentissage qui leur permettra d’apprendre soit à l’intérieur de l’établissement soit à domicile. Aussi, assure Hamady Boly, cette plateforme permettra aux étudiants de pouvoir participer à des examens et pouvoir être suivis de manière fine. En somme, la plateforme E-Learning est une autre manière d’apprendre.

Pour sa part, le Cardinal, Son Eminence Jean Zerbo, vice-recteur de l’UCAO-UUBa, a remercié les enseignants et le personnel de l’Université pour le travail abattu. Il recommande de cultiver l’excellence dans tous les domaines de la vie. C’est dans cet ordre d’idée qu’il a invité les étudiants à s’éloigner de la paresse. La cérémonie a pris fin par la création du compte du Cardinal Zerbo.

Outre le Cardinal, Son Eminence Jean Zerbo, vice-recteur de l’UCAO-UUBa, cette cérémonie s’est déroulée en présence du Dr. Mahamadou Koné, ministre des Affaires religieuses et du Culte et ancien étudiant de l’UCAO-UUBa, du Dr. Mamadou Coumaré, conseiller technique au ministère de l’Enseignement supérieur et chargé de cours à l’UCAO-UUBa, de Maître Al-Hassane Cissé, représentant des parents d’étudiants et de nombreux étudiants de l’UCAO-UUBa.

Abdrahamane SISSOKO