Protection civile : 06 personnes promues au grade de commandant sapeur-pompier

En marge de la traditionnelle montée des couleurs du début de semaine à la direction générale de la Protection civile (DGPC), s’est déroulée, le lundi 16 novembre, la cérémonie de port de galon de 6 nouveaux promus au grade de Commandant sapeur-pompier. C’était sous l’égide du Colonel-major Seydou Doumbia, Directeur général de la Protection civile.

Cette cérémonie de port de galon marque la fin de la formation de 6 officiers qui viennent renforcer les rangs de la protection civile. La promotion a été baptisée Seydou Doumbia, Directeur général de la Protection civile. Il a été choisi selon les promus pour son patriotisme et son sens élevé du devoir.



«C’est un soldat complet» a certifié le représentant des promus et major de la promotion, Boubacar Kouyaté. Celui-ci, après avoir porté son nouveau galon, a remercié toutes les personnes venues partager ces moments très importants dans leur carrière.



«J’ai toujours refusé de porter de le nom d’une promotion», a déclaré le Colonel-major, Seydou Doumbia, Directeur général de la protection civile, qui affirme avoir été mis devant un fait accompli. «Porter le nom d’une promotion est une marque d’estime. Je vous remercie pour le geste», dit-il.



S’adressant aux nouveaux promus, le DG de la protection civile a indiqué qu’ils viennent de porter le galon le plus prestigieux de l’armée. «C’est le premier galon d’officier supérieur de l’armée et de la protection civile», a-t-il rappelé.



C’est pourquoi, il a appelé à un don de soi. Car, pour lui, le service passe avant toute autre chose y compris la famille. Avant de terminer, il a indiqué que ces nouveaux commandants viennent renforcer les dispositifs de la Protection civile.



Outre le Directeur général de la Protection civile, la cérémonie s’est déroulée en présence du Colonel-major Ismaël DEH, représentant le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, du Directeur des Ressources Humaines du département, du Directeur général de la Police nationale, des cadres de la DGPC et des proches des récipiendaires.



Abdrahamane SISSOKO