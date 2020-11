Mali: Le Chef d’état-major de l’Armée de l’Air à Sévare pour une opération d’envergure en perspective - abamako.com

Publié le mercredi 25 novembre 2020

Après Gao, le nouveau chef d’état-major de l’Armée de l’Air, le colonel Alou Boï Diarra a effectué une visite de travail dans la 2ème région aérienne, du dimanche 22 au lundi 23 novembre 2020.





L’objectif de cette visite du CEM-AA était de s’enquérir des conditions de vie et de travail des militaires de l’Armée de l’Air de Sévare. Et de partager avec eux sa vision du commandement.



La discipline, l’équité, la justice, la cohésion et la transparence ont été les messages forts du colonel Alou Boï Diarra lors des échanges avec la troupe. Il a souligné que la discipline est le fondement de toute Armée. Dans ce cadre chaque militaire est appelé à accomplir les tâches qui lui sont assignées avec conscience et rigueur.



Le CEM-AA a annoncé l’arrivée imminente des drones et des aéronefs pour renforcer davantage les capacités opérationnelles de l’Armée malienne en général et de l’Armée de l’Air en particulier. Il a rappelé que l’Armée de l’Air joue un rôle important dans les opérations.



Le nouveau patron de l’Armée de l’Air s’est dit satisfait des efforts consentis par les éléments de la Base 102 de Sévare pour le succès des armes au Centre. Toutefois, il les a invités à plus de discipline et de cohésion pour la réussite de leur mission.



Les aviateurs de Sévare en ont profité pour exprimer leurs préoccupations au 1er responsable de l’Armée de l’Air. Il s’est dit conscient des problèmes car, il a été lui-même commandant de cette région aérienne avant d’être nommé à son poste actuel. Le colonel Diarra a prêté l’oreille aux différents problèmes qui préoccupent les fouineurs du ciel.



Le commandant de la Base 102, le lieutenant-colonel Adama Dembélé apprécie à sa juste valeur cette visite du CEM-AA. Selon lui, les hommes attendaient cette occasion depuis longtemps. Il est confiant que son chef fera de son mieux pour que l’Armée de l’Air soit à la hauteur des attentes.



Le chef d’état-major de l’Armée de l’Air et son staff ont visité les installations de la Base 102. Ils ont aussi rendu une visite de courtoisie au gouverneur et aux autorités militaires de la région ainsi qu’à la MUNISMA. Au terme de sa visite, le colonel Alou Boï Diarra s’est entretenu avec les épouses des aviateurs.



Forces armées maliennes