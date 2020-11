« Chronique d’un confiné » : Tout sur les premières heures d’une pandémie mondiale - abamako.com

« Chronique d'un confiné » : Tout sur les premières heures d'une pandémie mondiale Publié le jeudi 26 novembre 2020 | Le Démocrate

’Chronique d’un confiné’’ est un récit de 116 pages édité en France par les Editions Lys Bleu, cette année (2020). Dans cette chronique, l’auteur, témoin des premières heures du développement de la pandémie à Coronavirus, nous offre un récit caractéristique de la gestion de la maladie en Chine, et plus précisément dans la province d’Anhui, où il résidait en tant qu’étudiant au moment des faits.





Un « machin microscopique », c’est ainsi que certains ont qualifié la pandémie de la Covid-19, sans se douter que ce serait un étranger non désirable et meurtrier par la même occasion. Cette chronique est un brassage multilingue qui dépeint les points de vue d’individus qui, confinés, laissent libre cours à leur esprit pour fouiller dans la pandémie et y retrouver ce que le monde devra apprendre afin de demeurer humain.



Qui est Abdoulaye M’Begniga ?



Abdoulaye M’Begniga est un Malien né le 18 décembre 1991 à Bamako. En 2010, il fréquente le Lycée Alfred Garçon de Bamako où il décroche son baccalauréat en série langues et Littératures (LL). Après son baccalauréat, il obtient une bourse d’études du gouvernement chinois, en 2011. Il est inscrit à la Faculté de droit, à Anhui Normal University, où il décroche sa licence en droit en 2016. Et plus tard, la bourse d’études de Zhejiang University, où il obtient son Master en droit comparé en 2018. Il est actuellement doctorant en « Communication interculturelle » à Anhui Normal University.



BIBLIOGRAPHIE :



1. Abô ou les trois étrangers, publié en 2015 en France par Vérone Éditions



2. Chronique d’un confiné publié en 2020 en France par Le Lys Bleu Editions



« Chronique d’un confiné », un ouvrage à lire absolument ! D’autres ouvrages sont en projet dont « Clash culturel et générationnel ou une règle coutumière qui fait polémique » et » Le dit du rescapé ».



Vivement le lancement de ces livres !



Alfousseini Togo







Source: ledemocratre Mali