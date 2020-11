Football : Vison nouvelle lance ‘’Kupu Kura’’ - abamako.com

Football : Vison nouvelle lance ''Kupu Kura'' Publié le jeudi 26 novembre 2020 | Le Démocrate

L’association la Vision nouvelle pour un Mali de demain a lancé une coupe en commune IV du district de Bamako dénommé Kupu Kura ce samedi 22 novembre 2020. En prélude au démarrage de l’édition, les responsables ont animé un point de presse le jeudi dernier, à l’hôtel Colombus, pour expliquer l’objectif de l’initiative et le programme de la compétition.





Initiée par l’association Vision nouvelle pour un Mali de demain, la compétition Kupu Kura oppose 32 équipes, toutes de la commune IV du district de Bamako. Elle se déroulera du 21 novembre au 20 décembre 2020 sur les terrains de Lafiabougou et de Sébénikoro. Tous les huit quartiers sont représentés par quatre équipes, selon les organisateurs.



Selon le président de la commission d’organisation de cette compétition, Drissa Kamissoko, l’objectif de cette coupe est de réunir les fils de la commune. Pour, ajoute-t-il, valoriser les talents des jeunes tout en leur donnant la chance de réaliser leurs rêves dans le monde sportif. Pour Drissa Kamissoko, cette coupe est une occasion de revaloriser les talents de la commune IV qui, pour lui, sont en train de mourir.



Cette compétition est la plus grande édition dans l’histoire de la commune IV en termes de nombre d’équipes et de valeur, affirment les organisateurs. Car, le vainqueur de cette coupe empochera un million de francs CFA. Le deuxième et troisième auront respectivement 500 000 et 250 000 F CFA. Chacune de ces équipes gagnantes aura un maillot complet et un ballon. Des trophées individuels seront décernés également aux meilleurs buteur, joueur, gardien et équipe fair play. Le meilleur buteur aura un ballon et une enveloppe ; le meilleur joueur, une paire de crampons et un ballon ; le meilleur gardien, une paire de gants et l’équipe fair play, une enveloppe.



En ce qui concerne le déroulement de la compétition, les organisateurs rassurent qu’elle se passe dans les meilleures conditions. Pour ce faire, ils ont mobilisé la police, des agents des Securicom pour maintenir la sécurité lors des matchs. La Protection civile est invitée aussi pour d’éventuelles interventions en cas de blessure et ou de choc sur le terrain.



Oumar SANOGO



Source: ledemocratre Mali