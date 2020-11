Transfert d’argent : Lemonway au cœur d’un réseau mafieux - abamako.com

Transfert d'argent : Lemonway au cœur d'un réseau mafieux Publié le jeudi 26 novembre 2020 | Le Démocrate

En complicité avec Orange Mali et Malitel, Lemonway a arnaqué les Maliens à coût de milliards. Et bizarrement, ladite société a disparu aujourd’hui sur la scène du transfert d’argent, laissant derrière elle de nombreuses victimes inconsolables. Personne ne peut dire avec certitude là où se trouve cette société arnaqueuse aujourd’hui.





Sauf ses complices qui sont Orange Mali et Malitel qui peuvent rendre compte aux Maliens les résultats de leur allié, Lemonway. Car ces deux réseaux furent les partenaires de ce réseau mafieux qui a pillé les Maliens.



Selon nos investigations, Lemonway a fui avec plusieurs milliards des Maliens, en complicité avec Orange Mali et Malitel. Parce que Lemonway n’avait pas des puces, la société travaillait avec les puces d’Orange et Malitel. Au début de leur implantation dans notre pays, des milliers de Maliens ont déposé leur argent dans leur compte, mais tout s’est terminé en queue de poisson. Selon toujours nos investigations, pour mieux escroquer les Maliens, Lemonway est rentré en complicité avec Orange Mali, le champion en arnaque. Car Orange arnaque ses clients en longueur de journée. Comment peut-on comprendre une société sérieuse qui veut faire le transfert d’argent et qui n’a pas ses propres puces pour ce transfert, sachant très bien que c’est l’outil principal de travail ?



Qui ne se rappelle pas du début de leur implantation dans notre pays ? On voyait des kiosques partout au bord des routes. Les Maliens ne savaient pas que c’est de l’escroquerie et voilà que la déception a été grande. Car, selon nos enquêtes, beaucoup de commerçants et d’hommes d’affaires ont perdu énormément d’argent dans Lemonway.



Les victimes sont nombreuses et chacune se demande où se trouve cette société aujourd’hui, dont leur siège était à l’ACI 2000, en commune IV du district de Bamako. Lemonway a disparu dans la nature, avec plusieurs milliards de ses clients, en complicité avec Orange Mali. Ces réseaux ne peuvent pas dire qu’ils ne savent pas où s’est caché leur ami d’hier. Ils doivent rendre compte aux Maliens et aux victimes qui n’ont que leurs yeux pour pleurer. Nous y viendrons dans nos prochaines parutions pour d’autres révélations accablantes sur cette affaire.



Lassi Sanou







Source: ledemocratre Mali