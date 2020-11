Waly Diawara de l’ADEMA ” Je n’ai jamais demandé un siège au CNT” - abamako.com

News Politique Article Politique Waly Diawara de l’ADEMA ” Je n’ai jamais demandé un siège au CNT” Publié le jeudi 26 novembre 2020 | Le 22 Septembre

certaine presse ne cesse de citer des personnalités ayant fait acte de candidature contre la volonté de leurs formations politiques.





Parmi les gens cités, le nom de l’honorable waly Diawara est régulièrement cité.



Joint par téléphone, l’ancien député de la commune I et trésorier général de l’Adema – PASJ, dément catégoriquement cette information.



” plusieurs personnes m’ont dit que des journaux citent mon non parmi les postulants pour le CNT. L’information a même été relayée sur les réseaux sociaux. J’ai répondu que c’est un mensonge. Quelques jours après, la même fausse nouvelle est véhiculée encore par la presse. Je me suis laissé dire qu’il y a alors une entreprise de démolition contre moi, tout en espérant que la vérité finira par triompher. Donc, ton appel vient à point nommer.



Je n’ai jamais fais acte de candidature pour siéger au CNT”, a expliqué waly Diawara. Avant de préciser : ” Il y a des collègues à toi qui avaient menti sur moi, lors des événements du 18 août. Ils ont même soutenu que j’ai quitté le pays. Il n’en était rien. Aujourd’hui encore, on me diffame dans un contexte politique tendu. Je tiens donc à dire avec force, encore une fois, que je n’ai jamais déposé aucune candidature pour le CNT”.



L’ancien questeur de l’Assemblée nationale nous confie qu’il est un militant discipliné et que son parcours politique il le doit à l’Adema- PASJ et à son engagement personnel. En clair, certains veulent le mettre en porte-à-faux avec le parti. Ils ont vraiment raté le coche. A suivre



Elhadj Chahana Takiou



Source: Le 22 Septembre