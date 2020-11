Bankass : Les chasseurs Donso ont tué 12 terroristes à Minima dans la commune de Koulogon - abamako.com

Bankass : Les chasseurs Donso ont tué 12 terroristes à Minima dans la commune de Koulogon Publié le jeudi 26 novembre 2020 | L'Essor

Des individus armés non identifiés ont attaqué lundi, la localité de Minima, située dans la Commune de Koulogon, Cercle de Bankass, tuant 7 villageois et blessant 5 autres et la riposte des chasseurs Donso a entrainé la mort de 12 assaillants, a appris l’AMAP de source locale.









Des hommes non identifiés lourdement armés à bord de motos ont attaqué vers 16 H le village de Minima, tuant 7 civils et blessant 5 autres précise notre source qui déclare que la riposte de chasseurs Donso a occasionné la mort de 12 assaillants.



Notre source qui précise que les blessés ont été évacués au Centre de santé de référence (Csréf) de Bankass, déclare que les Chasseurs Donso du village de Minima, situé à 14 km de la Commune de Koulogon, ont refusé catégoriquement de signer un pacte avec les terroristes.



AKG/KM



Source : (AMAP)