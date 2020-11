Covid-19 : la MINUSMA poursuit son soutien aux instances judiciaires - abamako.com

Le 24 novembre 2020, le Chef du bureau régional de la MINUSMA à Gao, Mohamed El-Amine SOUEF, a officiellement remis un lot de matériels pour prévenir la propagation de Covid-19 aux autorités judiciaires des cercles d’Ansongo, Bourem et Ménaka. Tweet

Le 24 novembre dernier, le Chef du bureau régional de la MINUSMA à Gao, Mohamed El-Amine SOUEF, a officiellement remis un lot de matériels pour prévenir la propagation de Covid-19 aux autorités judiciaires des cercles d’Ansongo, Bourem et Ménaka représentées par le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Gao, Fousseni KONATE, et Drissa N’Golo COULIBALY, président du Tribunal de Grande Instance de Gao.



« La Covid-19 est une réalité. Les populations doivent être suffisamment sensibilisées à l’importance, aux causes et aux conséquences de la pandémie », a dit Mohamed El-Amine SOUEF lors de la cérémonie de remise qui s’est déroulée dans l’enceinte du Palais de la Justice à Gao.



La donation était composée de 300 litres d’eau de javel, de plusieurs dispositifs de lavage des mains, de dizaines de cartons de savon liquide, de cartons de savon en morceau, de cartons de gants médicaux à usage unique, de thermo flash, de pulvérisateurs, de boîtes de masques à usage unique, de serpillières, de raclettes de sol, de balais brosse, de seaux de 21 litres, de gants pvc souple, de grandes bassines en plastique, de paquets de pile AA pour thermo flash et enfin, d’une centaine de gel désinfectant pour les mains.



À ce jour, l’appui des Nations unies au Plan national de réponse contre le Covid-19 et aux initiatives indépendantes s’élève à plus de 13 milliards de Francs CFA soit plus de 23 millions de dollars. Ceci n’aurait pas été possible sans les contributions supplémentaires de plusieurs pays au Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA