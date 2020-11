Ansongo: Un chef de famille exécuté pour avoir refusé de verser la » zakat » (impôt islamique) - abamako.com

News Politique Article Politique Ansongo: Un chef de famille exécuté pour avoir refusé de verser la » zakat » (impôt islamique) Publié le jeudi 26 novembre 2020 | L’Indépendant

Nord Mali : Une vue de la ville de d`Ansongo

Selon des sources concordantes, un chef de famille a été récemment exécuté dans le secteur d’Ansongo, pour n’avoir pas versé sa » Zakat « . Les mêmes sources précisent que sa famille a été séquestrée par les assaillants qui exigent toujours le versement de ladite » zakat » sur leur bétail composé en partie de moutons.



Les groupes terroristes imposent aux résidents des localités qu’ils contrôlent le versement de la zakat conformément à la charia. Les personnes, qui refusent de s’acquitter à cette injonction djihadiste, sont tuées ou déportées et parfois soumises à une corvée ou enrôlées de force. Précisons que la » zakat » versée vient renforcer le trésor de guerre des groupes djihadistes.



Ajoutons-y qu’au nord et au centre, divers groupes terroristes s’adonnent au prélèvement de la » zakat » sur les maigres ressources des populations locales. La gestion de cette dime est souvent à l’origine des rivalités entre djihadistes notamment dans le delta central du Niger où l’EIGS et la Katiba Macina sont régulièrement à couteaux tirés.



A DIARRA



Source : l’Indépendant