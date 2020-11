Suite à l’arrêt de paiement de leurs salaires depuis le mois de juin: Le » Collectif des victimes de la DRH du secteur Développement rural » interpelle Bah N’Daw - abamako.com

Suite à l'arrêt de paiement de leurs salaires depuis le mois de juin: Le » Collectif des victimes de la DRH du secteur Développement rural » interpelle Bah N'Daw Publié le jeudi 26 novembre 2020 | L'Indépendant

Pour mieux porter leur combat, les membres non fonctionnaires des cabinets des départements de l'Agriculture, l'Environnement, Assainissement et Développement Durable, l'Elevage et la pêche ainsi que du Secrétariat d'Etat auprès du ministère de l'Agriculture chargé de L'aménagement et de l'équipement rural, privés de leurs salaires et d'indemnités de sortie depuis le mois de juin, sont regroupés en un Collectif. Lequel interpelle Bah N'Daw sur »cette injustice» qui n'honore pas la Transition, afin de rétablir ses membres dans leurs droits.



Source: l'Indépendant