Le conseil de défense et de sécurité convoqué par le Chef de l’État n’aura pas lieu à cause de la découverte d’un foyer de contamination de la Covid-19. L’annonce était faite jeudi par la présidence qui envisage un dépistage systématique de tout son personnel et une campagne de désinfectation des locaux.









Après le reccord du mardi dernier, la courbe de contamination a présenté une légère inclinaison hier mercredi avec 44 nouveaux cas positifs de Covid-19 enregistrés par les services de santé sur 983 échantillons testés ce jour.



Par ailleurs, les services de santé ont noté la guérison de six nouvelles personnes du virus contre aucun décès constaté. Ces nouveaux cas ont été diagnostiqués dans les régions de Kayes, Koulikoro et Toumbouctou, ainsi que dans les six communes du District de Bamako.



Ces nouveaux chiffres portent le nombre de cas positifs à 4461 pour 3060 patients guéris. Au total 148 décès liés au coronavirus sont enregistrés depuis le début de la pandémie au Mali.



A. TRAORÉ



