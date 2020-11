Le chef d’Etat-Major de l’armée de l’air, Colonel Alou BOÏ Diarra annonce l’arrivée imminente de drones et d’aéronefs - abamako.com

Le chef d'Etat-Major de l'armée de l'air, Colonel Alou BOÏ Diarra annonce l'arrivée imminente de drones et d'aéronefs Publié le jeudi 26 novembre 2020 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par A.S

Le nouveau Chef d’État-major de l’Armée de l’Air, le Colonel Alou Boï Diarra continue sa visite de travail dans la 2ème région aérienne. Après Gao il s’est rendu le dimanche 22 au lundi 23 novembre 2020 à Sévaré où il a échangé avec les troupes. Il a fait une annonce rassurante aux militaires sur le terrain .



L’objectif de cette visite du Chef d’État-major de l’Armée de l’Air, le Colonel Alou Boï Diarra, était de s’enquérir des conditions de vie et de travail des militaires de l’Armée de l’Air de Sévaré mais aussi de partager avec la troupe sa vision du commandement.



Le Colonel Alou Boï Diarra a au cours des échanges mis l’accent sur la discipline, l’équité, la justice, la cohésion et la transparence. Il a souligné que la discipline est le fondement de toute armée. Dans ce cadre chaque militaire est appelé à accomplir les tâches qui lui sont assignées avec conscience et rigueur.



Le Chef d’État-major de l’Armée de l’Air a annoncé l’arrivée imminente des drones et des aéronefs pour renforcer davantage les capacités opérationnelles de l’Armée malienne en général et de l’Armée de l’Air en particulier. Il a rappelé que l’Armée de l’Air joue un rôle important dans les opérations.



Le nouveau patron de l’Armée de l’Air s’est dit satisfait des efforts consentis par les éléments de la Base 102 de Sévaré pour le succès des armes au Centre. Toutefois, il les a invités à plus de discipline et de cohésion pour la réussite de leur mission.



Les aviateurs de Sévaré en ont profité pour exprimer leurs préoccupations au 1er responsable de l'Armée de l'Air.





KADOASSO I. –

NOUVEL HORIZON