Développement d'infrastructures scolaires au Mali: Yeah Samaké a inauguré sa 39ème école à Moro-Moro dans le cercle de Kita

Développement d'infrastructures scolaires au Mali: Yeah Samaké a inauguré sa 39ème école à Moro-Moro dans le cercle de Kita Publié le jeudi 26 novembre 2020

Ce samedi 21 novembre 2020, le village de Moro-moro (commune de Madina, cercle de kita) a tremblé sous des coups de fusils, des chants et cris d’une marée humaine à perte de vue pour accueillir un héro bien connu de la localité S.E.M Yeah Samake accompagné de SEM Anjani Kumar actuelle Ambassadeur de l’Inde au Mali et (un des soutiens de sa fondation EMPOWER MALI), ainsi que le Général Moussa Sinko Coulibaly, et une forte délégation du BEN et BNJ du PACP.



Cette école construite est l’œuvre de l’ONG Empower-Mali. Yeah Niankoro est homme politique conscient de l’importance de la scolarisation des enfants. Il faut signaler que le village de Moro Moro est situé dans le cercle de Kita. Il s’agit de la 39ème école construite par le président d’honneur du Parti pour l’action civique et Patriotique (PACP) Yeah Samaké dans le village Moro Moro. L’Infrastructure scolaire est composée de trois salles d’un kit de 3 salles de classes équipées, 6 latrines, un bureau du Directeur, une cité des enseignants en cours.



Selon Namory Coulibaly, représentant de l’association des jeunes ressortissants de Moro-Moro à Bamako, « cette école soulage les enfants au second cycle. Nos enfants souffrent beaucoup à cause du manque des classes. Mais aujourd’hui, grâce à Yeah Samaké, nous venons d’inaugurer trois salles d’un kit de 3 salles de classes équipées, 6 latrines, un bureau du Directeur, une cité des enseignants en cours. Cela un soulagement qui marque l’espoir, un espoir qui restera gravé dans les mémoires de la population de Moro Moro », a—il affirmé.