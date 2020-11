Mali : Deux blessés graves par balles lors d’une dispute à Bamako - abamako.com

Dans la soirée du mardi 24 novembre 2020, lors d’une simple dispute, un jeune homme d’une trentaine d’années tira à bout portant sur deux jeunes de son voisinage. Les faits se sont déroulés aux environs de 22 h au quartier Djélibougou-Doumanzana en commune I du District de Bamako.



Tout allait bien dans ce quartier populaire lorsqu’une dispute éclata entre jeunes. Soudain, des coups de feu retentirent. Deux jeunes s’écroulerent, atteints de projectiles d’un pistolet mitrailleur.



Le premier prend une balle au pied pendant le second, touché à la poitrine, gît dans un bain de sang. Les blessés seront transportés au centre de santé. Alertés, les éléments du 12ème arrondissement qui se sont transportés sur les lieux, ont constaté les traces d’une fusillade ayant fait au moins deux blessés par balles, et une population terrée dans les maisons, en proie à la panique.



L’individu armé sera interpellé par les limiers avant d’être conduit dans les locaux du commissariat. Une fouille à son domicile a permis la découverte d’un Pistolet Mitrailleur avec 03 chargeurs garnis, 46 munitions et de 05 balles de pistolet automatique. L’enquête poursuit son bonhomme de chemin pour réunir plus d’éléments aux fins de faciliter le travail de la justice.



