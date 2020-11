Intensification de la lutte contre le terrorisme au Mali: Les forces françaises décidées à reconquérir le cœur des Maliens ! - abamako.com

Intensification de la lutte contre le terrorisme au Mali: Les forces françaises décidées à reconquérir le cœur des Maliens ! Publié le vendredi 27 novembre 2020

Les forces françaises présente au Mali depuis près d’une décennie, ont soudainement intensifié leur lutte contre les groupes islamistes opérant sur différentes parties du territoire malien, faisant des dizaines de victimes des morts avec des dégâts matériels inestimables, y compris, d’influents Chefs djihadistes dans les rangs de ceux-ci. Ces offensives curieusement multipliées par Barkhane, ces derniers jours, sont désormais vues par nombre d’observateurs comme un stratagème pour reconquérir le cœur des Maliens qui les avaient maintes fois désavouées dans le pays.



L’on ne sait même plus le nombre de fois où des millions de Maliens sont sortis dans les rues de Bamako et de l’intérieur du pays pour réclamer le départ des forces françaises, allant jusqu’à les taxer de « complicité » avec les organisations terroristes nationales et transfrontalières, lesquelles ont fait subir aux forces armées nationales, les pires hécatombes de leur Histoire. L’on accuse également la France d’empêcher systématiquement que l’Armée malienne de se doter d’équipements de guerre adéquats pour monter en puissance contre les ennemis de la paix.

En outre, la France, avec le prétexte d’une présence massive de ses forces militaires au Mali, est sévèrement et bruyamment accusée par l’opinion publique d’être impliquée dans un système d’exploitation minier et minéralier, dans le Nord du pays ; précisément, dans les zones sous le contrôle des Séparatistes. Aussi, l’on accuse la France d’être à l’origine d’une politique anti-souverainiste mettant constamment le Mali à plat-ventre vis-à-vis, non seulement, de ses agresseurs internes, mais aussi, de la fameuse Communauté internationale qui n’a presque jamais mené franc jeu avec l’Etat malien.

Voici autant de maux pour lesquels des millions de Maliens blâment l’ex-puissance coloniale. Ces nombreuses sorties anti-françaises organisées par les masses populaires maliennes au point de brûler le drapeau français et qui se sont succédées avec une incroyable dose de médiatisation à travers le monde n’ont point laissé indifférent l’Elysée qui s’en est profondément offusqué au point d’en vouloir aux tenants du Pouvoir en place.

Aujourd’hui, la France qui n’a autre choix que de remplir correctement son contrat au risque de se voir quotidiennement accusée de tous les pêchés d’Israël par le Peuple malien, a désormais changé de tactique. C’est pour reconquérir le cœur des Maliens. C’est du moins à l’avis de nombreux observateurs de la scène publique et sécuritaire de notre pays. Il s’agit dorénavant d’intensifier la chasse aux groupes djihadistes. Les récentes victoires des forces françaises contre des cellules djihadistes dans plusieurs localités du Mali, lesquels exploits militaires font progressivement monter la côte de popularité de la France au Mali, en sont de belles preuves !

Moulaye Diop