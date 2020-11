La MINUSMA dote le camp militaire Firhoun Ag Alinsar de Gao d’un atelier de réparation d’engins - abamako.com

La MINUSMA dote le camp militaire Firhoun Ag Alinsar de Gao d'un atelier de réparation d'engins Publié le vendredi 27 novembre 2020

La MINUSMA dote le camp militaire Firhoun Ag Alinsar de Gao d'un atelier de réparation d'engins

Mercredi 25 novembre au Camp Militaire Firhoun Ag Alinsar de Gao, a eu lieu l'inauguration d'un hangar-atelier offert par la MINUSMA. Destiné à la réparation des engins,

Mercredi 25 novembre au Camp Militaire Firhoun Ag Alinsar de Gao, a eu lieu l’inauguration d’un hangar-atelier d’une valeur de plus de 29 millions de F CFA (exactement 29.319.800), offert par la MINUSMA. Destiné à la réparation des engins, ce hangar-atelier a été financé par le biais d’une contribution de l’Allemagne au Fonds Fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali.



Initié par la section de la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS-DDR) de la MINUSMA, ce projet intitulé "Soutien logistique aux unités de l’armée de terre en opérations" vise à améliorer les conditions de travail du personnel technique des FAMa. Lors de la cérémonie d’inauguration, le Colonel Issa Mamadou COULIBALY, Commandant de zone s’exprimant au nom des FAMa, a remercié la Mission des Nations Unies pour l’appui qu’elle continue d’apporter aux Forces de défense et de sécurité maliennes. En présence du Colonel-major Toumani KONE, Commandant du théâtre des opérations Est « Maliko », le Colonel COULIBALY a affirmé que : « la reconstitution de notre armée ne peut se faire sans l’appui de nos partenaires ». Puis, avec le Chef du Bureau régional de la MINUSMA, Mohamed El-Amine SOUEF, il a dévoilé une pancarte de visibilité avec l’inscription « Hangar Construit sur Financement MINUSMA ».



L’appui de la MINUSMA aux FAMa s’inscrit à la fois dans le cadre de son Mandat mais aussi dans l’objectif du Fonds fiduciaire, dont le spectre comprend, selon ses textes : « Toute activité en soutien des Forces de défense et de sécurité maliennes (FDSM) comme demandé par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2531 (2020), et d’autres Résolutions, y compris l’équipement des FDSM avec du matériel non létal pour engager leur responsabilité dans le renforcement de la sécurité au Mali ; dispense de formations basiques et de cours spécialisés ; paiement d’allocations ; et appui logistique et administratif pour le soutien et la préservation des Forces […] ».



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA