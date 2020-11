La commission d’appel de l’UFOA confirme l’élimination du Mali au tournoi qualificatif zone Ouest de la coupe d’Afrique des Nations U20 Mauritanie 2021 - abamako.com

La commission d'appel de l'UFOA confirme l'élimination du Mali au tournoi qualificatif zone Ouest de la coupe d'Afrique des Nations U20 Mauritanie 2021
Publié le vendredi 27 novembre 2020

Match amical entre les juniors maliens et ceux du Maroc

L`équipe nationale junior du Mali s`est inclinée devant celle du Maroc 1-2, le 19 Novembre 2018 au Stade Modibo KEITA de Bamako. Tweet

La Fédération Malienne de Football avait formulé un recours contre la décision de la commission d'organisation du tournoi qualificatif de la zone "A" de la Coupe d'Afrique des Nations U20 Mauritanie 2021, rendue le 21 Novembre 2020 et notifiée le même jour.



La FEMAFOOT dans la lettre de recours avait contesté la décision de la commission d'organisation de donner match perdu au Mali par 02 buts à 0 en faveur de la Guinée Bissau. La FEMAFOOT avait fondé son recours sur les règlements CAF sur la reprise du football et ayant trait à la détermination des résultats des matches qui ne peuvent être joués, aux personnes autorisées à accéder aux zones 1 et 2 en estimant que que la détermination du résultat du match qui ne peut être joué ne doit pas prendre en compte seulement le nombre de joueurs requis, mais aussi la possibilité pour l'encadrement technique et médical de participer à la rencontre et que cette indisponibilité n'est pas assurée, leur encadrement étant décimé par les tests positifs à la covid 19 et donc les personnes devant être inscrites ne le peuvent pas;



Que selon la FEMAFOOT, la commission doit revoir sa décision au vu de l'indisponibilité de l'encadrement médical; que poursuivant, la FEMAFOOT estime que les tests covid 19 doivent être supervisés par une commission médicale de la CAF, pour garantir le principe de la neutralité comme cela se fait pour les IRM en U17.



Que la FEMAFOOT prétend en outre que le règlement visé dans la décision contestée et spécifiant le nombre de joueurs autorisés à prendre par à une compétition, ne concerne que les éliminatoires des 3èm et 4èm journées de la CAN senior et que ledit règlement n'a pas été notifié aux associations par la commission d'organisation du tournoi qualificatif.



Que pour terminer, la FEMAFOOT soutient n'avoir reçu le règlement de la CAN U20 et qu'au bénéfice de ces observations, elle sollicite de la commission d'organisation du tournoi qualificatif zone "A" de la Coupe d'Afrique des Nations U20 (Mauritanie 2021) de reconsidérer sa décision et de faire jouer le match No2 Mali vs Guinée Bissau.



La Commission considère que le règlement covid-19 de reprise des compétitions de la CAF, ainsi de celui de la FIFA, ne spécifient aucun champ de compétence ni de déploiement de ce dispositif; que vouloir les limiter aux seules compétitions seniors des éliminatoires des 3èm et 4èm journées de la CAN ne peut prospérer, car, reste de la prérogative exclusive des organes délibérants de la FIFA et de la CAF, et non de l'appréciation générale; qu'il ressort des règles covid-19 de la CAF susvisées et mises à la disposition des fédérations, que le nombre minimal admis de joueurs pour qu'un match soit joué est de 11 partants (gardien compris) et 04 remplaçants;



Que la même règle dicte que pour les éliminatoires des Coupes d'Afriques des Nations, la liste est ouverte et que les équipes nationales peuvent voyager avec un nombre illimité de joueurs, afin de pouvoir remplacer à tout moment, un joueur testé positif à la covid-19;



Que par la note envoyée aux fédérations, l'UFOA avait aménagé l'enregistrement de joueurs pour le prolonger de 05 jours, tout en donnant la possibilité aux fédérations d'inscrire jusqu'à 30 joueurs, dont 20 pouvant figurer sur la feuille de match, de sorte à se prémunir de toute diminution d'effectif causé par des tests positifs à la COVID-19;



Qu'ainsi la Fédération Malienne de Football était au courant, en amont des règles sur l'enregistrement, les tests, les minima requis pour jouer un match, ainsi que les modalités de remplacement des joueurs testés positifs;



Qu'ainsi le reproche fait à l'UFOA d'étendre la réglementation, restreinte par la CAF, ne résiste pas à l'analyse; qu'il résulte du dossier, assez d'éléments indiquant que la commission d'organisation a fondé sa décision sur les règles de la FIFA et de la CAF; qu'il convient des lors de confirmer la décision rendue par la commission d'organisation, et ce en toutes ses dispositions.



Les aiglons ne pourront donc par défendre leur titre car ils sont éliminés du tournoi qualificatif zone Ouest de la coupe d'Afrique des Nations U20 Mauritanie 2021.



Fsanogo/abamako.com