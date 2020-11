Armée : Remise d’un important lot de matériels - abamako.com

News Politique Article Politique Armée : Remise d’un important lot de matériels Publié le vendredi 27 novembre 2020 | L’Essor

Remise d`équipements militaires aux FAMA à Kati

Bamako, le 26 Novembre 2020. Le gouvernement ,à travers le ministère de la Défense, a procédé à la remise d`équipements militaires aux FAMA au cours d`une cérémonie, ce jeudi, au Camp Soundiata Keita de Kati. Tweet

Le vice-président de la Transition, Assimi Goïta, a présidé, jeudi, la remise de 200 véhicules tout-terrain et d’un lot important d’armes individuelles et collectives aux Forces armées maliennes (FAMa).









La cérémonie de réception de ces équipements militaires s’est déroulée sur la Place d’arme de Kati, en présence du ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara et de plusieurs responsables militaires.



Ces matériels militaires sont destinés précisément à l’Armée de l’air, au Génie militaire, à la Gendarmerie et à la Garde nationale. À ces bénéficiaires s’ajoutent les Écoles militaires interarmes de Koulikoro et l’École des sous-officiers de Banankoro.



Dans son allocution, le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, a indiqué que cette remise s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de l’Armée.



«Nous avons conscience que l’immensité du territoire et les défis auxquels nous sommes confrontés exigent une plus grande mobilité. Nous sommes farouchement résolus à tout mettre en œuvre pour faciliter l’exécution efficiente des tâches que la Nation tout entière attend de nous», a assuré le colonel Camara, avant d’inviter les bénéficiaires à faire bon usage des matériels reçus.



«Votre capacité à défendre le pays est en partie tributaire des moyens mis à votre disposition. Je ne doute point de votre détermination et aucun sacrifice ne sera de trop pour vous soutenir», a-t-il lancé à l’endroit des bénéficiaires.



Le chef du département de la Défense et des Anciens combattants s’est dit convaincu que les bénéficiaires seront galvanisés pour la défense de la Nation. Selon lui, cette action de renforcement des capacités de notre armée n’est qu’un début.« D’autres formes de soutien viendront s’ajouter à celui-ci », a-t-il promis.



Le vice-président de la Transition a procédé à la remise symbolique des clefs des véhicules.



MDD/MD



Source : (AMAP)