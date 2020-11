Adrar des Ifoghas: Des responsables désavoués du GATIA en tournée dans la zone de Tasik - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Adrar des Ifoghas: Des responsables désavoués du GATIA en tournée dans la zone de Tasik Publié le vendredi 27 novembre 2020 | Le Soir de Bamako

© Autre presse par DR

MNLA (Mouvement National pour la Libération de l`Azawad)

Tweet

Une colonne de 9 véhicules appartenant à la CMA sous le commandement de son chef d’ état major est dans la zone de tasik (région de kidal) depuis hier le 24 novembre 2020 pour sécuriser une délégation composée des persona non grata du GATIA présidé par un certain Haballa ag Hamzatta .

Ladite unité militaire de la CMA sous le commandement de Achafagui Ag Bouhada porte le drapeau du GATIA pour tromper l’opinion nationale et internationale sur une soit disante existence d’un GATIA autre que celui dont Fahad Ag Almahmoud est le secrétaire général.

Parmi la délégation de la CMA il y a aussi le gouverneur limogé de Kidal et une équipe de l’ortm devenue instrument de propagande au service de la CMA notamment du hcua pour sûrement filmer tout ce monde et le présenter comme un groupe dirigé par les exclus du GATIA.

L’ortm de kidal est devenu depuis la nomination de Sidi Ag Albaye à sa tête la principale couverture des propagandes séparatistes et acolytes.

On constate également une délégation de la pègre conduite par Hanoune Ould Aly qui a préféré le Drapeau du GATIA à celui du MAA.



La CMA doit éviter de telles provocations nuisibles à la mise en œuvre de l’accord d’Alger.



Cette ingérence dans des affaires qui ne regarde la CMA ni de loin ni de près peut engendrer des tensions entre les mouvements signataires voir un nouveau conflit fratricide.



Amawal Aw Tenere

Source Observateur Dicko24

Commentaires