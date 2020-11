Ministère de la communication et de l’économie numérique : La nouvelle Segal Mme Mariko Assa Simbara est bien fonctionnaire de l’Etat - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ministère de la communication et de l’économie numérique : La nouvelle Segal Mme Mariko Assa Simbara est bien fonctionnaire de l’Etat Publié le samedi 28 novembre 2020 | Aujourd`hui

© aBamako.com par Momo

Conférence de presse de la Convention des Bâtisseurs

Bamako, le 8 juin 2018 la Convention des Bâtisseurs a tenu une Conférence de presse â la maison de la presse Tweet

C’est une fausse polémique qui a été soulevée en début de semaine, pour affirmer péremptoirement que la nouvelle secrétaire générale du ministère de la Communication et de l’Economie numérique, Mme Mariko Assa Simbara, ne devrait pas être promue à ce poste qui est dévolu exclusivement aux fonctionnaires de l’Etat.

Selon ses détracteurs, Mme Mariko, n’étant pas fonctionnaire, mais plutôt contractuelle à l’Agetic, ne devait donc pas accéder à ce poste. Erreur très grave de la part de ceux qui soutiennent une telle thèse non fondée.



En effet, des recoupements menés par nos soins, il ressort qu’Assa Simbara fut contractuelle de l’Etat affectée à l’Agetic de 2006 jusqu’en 2010, l’année ou cette ingénieure en informatique a bel et bien intégré la Fonction publique avec l’arrêté Numéro 10-1500/MTFPDRE du 28 mai 2010. Son numéro de matricule est le 0121.116.G. Quoi de plus normal donc que celle dont les compétences sont reconnues par ses plus proches collaborateurs soit nommée à ce poste.



Pour la petite histoire, Mme Mariko, avant d’intégrer la Fonction publique, a mis ses compétences au service de beaucoup de structures en apportant sa touche dans l’informatisation de nombreux services au niveau national. Elle a aussi fait un passage à l’Usaid et l’Agetic, avant de déposer ses valises au ministère de la Communication et de l’Economie numérique comme conseillère technique. Là-bas, elle a été reconduite à son poste par quatre ministres différents, avant d’être nommée, récemment, secrétaire générale dudit département.



La Rédaction