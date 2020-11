Sort réservé à la maison de retraite de ATT : Les questions de Jeamille Bittar à IBK - abamako.com

Sort réservé à la maison de retraite de ATT : Les questions de Jeamille Bittar à IBK Publié le samedi 28 novembre 2020

Le président du Mouvement citoyen pour l’alternance, le travail et la transparence (Mc-Att), Jeamille Bittar, a adressé ses condoléances à l’ancien président IBK suite au décès de son prédécesseur Amadou Toumani Touré .

Dans sa lettre, Jeamille Bittar rappelle à IBK qu’il a sans doute pu observer et mesurer la détresse doublée d’une compassion sincère que nos compatriotes, partout au Mali ou ailleurs, de Kayes à Kidal, ont tenu à témoigner à l’ancien président ATT. “Que de larmes ont coulé pour commémorer l’œuvre gigantesque accomplie par l’homme du consensus, essentiellement dédié au mieux-être de son peuple. Aujourd’hui, après que les lampions des funérailles nationales organisés à l’intention du président ATT se soient éteints, beaucoup de Maliens sont confrontés à un dilemme et se posent beaucoup de questions dont vous seul détenez les bonnes réponses”, peut-on lire dans la lettre de condoléance.



Aussi, il invite IBK à répondre aux questions suivantes pour démontrer sa mansuétude à l’endroit du président ATT: “Pourquoi avez-vous détourné l’habitation prévue pour la retraite du président ATT en maison des hôtes ? Pourquoi avez-vous cherché à inculper le président ATT devant la Haute cour de justice ? Pourquoi n’avez-vous pas ordonné de remettre le président ATT dans ses droits d’ancien président ?”.



A en croire le président du Mc-Att, l’ancien président IBK doit ces réponses au peuple malien après le camouflet qu’il a réservé à leurs attentes ayant suivi son plébiscite lors des élections de 2013.



Boubacar PAÏTAO