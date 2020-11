Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM) : Le Congrès à mi-mandat, le Cinquantenaire de l’association et la 8e édition de la Nuit AJSM célébrés à Ségou - abamako.com

News Sport Article Sport Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM) : Le Congrès à mi-mandat, le Cinquantenaire de l’association et la 8e édition de la Nuit AJSM célébrés à Ségou Publié le samedi 28 novembre 2020 | Aujourd`hui

Du 20 au 21 novembre 2020, la ville de Ségou, la capitale des Balazan, était devenue le point de convergence des journalistes sportifs du Mali qui ont participé aux activités de l’Association des journalistes du Mali (Ajsm). En effet, durant trois jours, Ségou a abrité, respectivement, le Congrès à mi-mandat (le vendredi 20 novembre 2020), le Grand prix du cinquantenaire Ajsm et la 8e édition de la Nuit de l’Ajsm (21 novembre 2020), des activités qui se sont bien tenues à la satisfaction des participants et des autorités de Ségou.

Oumar Baba Traoré, le président du Bureau exécutif national (BEN) a fait savoir que le congrès à mi-mandat de l’Association des journalistes sportifs du Mali (Ajsm) est statutairement un compte rendu aux militants des activités à mi-parcours du mandat du Bureau exécutif national (B.E.N.). Et ce compte rendu des activités réalisées a rencontré l’assentiment des délégués venus des Coordinations régionales de l’Ajsm. Après le congrès unitaire et de réconciliation, tenu le 24 mars 2018 à la suite de la médiation de Habib Sissoko (le président du Comité national olympique et sportif du Mali), le Bureau exécutif national de l’Ajsm s’est attelé à l’embellissement et à l’équipement du siège de l’Association. Durant les deux ans d’activités, la formation des adhérents a occupé une place primordiale. A ce titre, le BEN a organisé des formations sur l’éthique et la déontologie à l’intention des militants de Bamako, Koulikoro, Bougouni et Sikasso. En plus de ces formations, le BEN a organisé des caravanes.



Dans le cadre de la couverture médiatique de la Can U20 du Niger 2018, le BEN a fait voyager une vingtaine de journalistes sportifs avec prise en charge. Le BEN a organisé une caravane de 15 journalistes sportifs sur l’Egypte pour la couverture médiatique de la Can que ce pays a abritée.



A l’issue de cette Can, Baba Cissouma (directeur de publication du journal Match) a été décoré par l’Aips pour avoir couvert au moins 10 CAN. Dans le cadre de l’Afro basket Sénior Dames à Dakar, l’Ajsm a organisé une caravane avec une douzaine de journalistes sportifs.



Dans le cadre de la signature de la convention de partenariat entre l’Association des journalistes sportifs du Burkina Faso (Ajsb) et l’Ajsm, le BEN a fait voyager 24 journalistes sportifs maliens à Bobo Dioulasso pour être témoins de ce partenariat.



An plan national, l’Ajsm a organisé une caravane à Kita avec au programme une conférence-débat sur le rôle du journaliste sportif dans la promotion du sport, cas de Kita. Un match de football de gala entre les journalistes sportifs de Bamako et ceux de Kita a mis fin au séjour de la caravane à Kita.



Au plan international, a informé le président de l’Association, l’Ajsm a été bien visible avec une participation au Congrès de l’Aips à Lausanne (Suisse) en juillet 2019. L’Ajsm était représentée par Cheick Chérif Haïdara (secrétaire à l’Organisation). Le président Oumar Baba Traoré a représenté l’Ajsm au Congrès de l’Aips-Afrique à Accra en 2018. Par la suite, le président a participé respectivement au Forum de la Fifa à Lomé (Togo) en 2018 ; aux Jeux africains de Rabat 2019 avec statut d’invité du Roi du Maroc et au Gala international de football dans le cadre de la célébration de la Marche à Laâyoune.



Dans le cadre des partenariats, l’Ajsm a multiplié les initiatives de recherche des partenaires. En plus des partenaires traditionnels de l’Ajsm que sont le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité national olympique et sportif du Mali, la Fédération malienne d’athlétisme, la Fédération malienne de basketball, la Fédération malienne de football, le président Oumar Baba Traoré a salué les nouveaux partenariats formels que l’Ajsm a signés avec la Sotelma-Malitel, l’Ajsb, la Jeune chambre internationale Bamako Elite et l’Association médiatique pour la paix. Le partenariat avec la Sotelma-Mali a permis l’organisation des activités sportives et des émissions comme “90 minutes pour convaincre”, la Coupe Ajsm interservices, la dotation du siège en téléphone haut débit et d’autres activités.



Comme situations peu reluisantes, il y a eu la crise du football malien qui a eu des répercussions sur toutes les entités de la discipline. Et les journalistes sportifs n’ont pas été épargnés par cette crise car elle a créé un profond fossé entre eux, une division malheureuse des hommes de la presse. Il y a aussi le cas malheureux de Gaoussou Sylla qui avait tenu des propos injurieux à l’encontre de l’arbitre de football, Boubou Traoré, qui avait introduit une plainte en justice contre le journaliste. Arrêté, le confrère a été libéré grâce à l’implication de l’Ajsm qui a entamé des démarches pour la libération du confrère et le règlement de l’affaire à l’amiable.



Après Gaoussou Sylla, Boun Afane Doumbia a été interpellé par la Brigade d’investigation judiciaire suite à une plainte du ministre de la Jeunesse et des sports pour injures sur les réseaux sociaux. Le BEN de l’Ajsm, dans le cadre du règlement de cette affaire, a privilégié le dialogue. Et le Ministre a retiré sa plainte. Pour le président de l’Ajsm, ces différentes affaires interpellent tous les journalistes et le BEN s’est engagé à organiser des séminaires de formation sur la loi n° 056 du 5 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité au Mali.



Ce bilan présenté par le président Oumar Baba Traoré a été accepté et adopté par acclamation. Comme résolution, il a été recommandé au BEN, entre autres, de faire des congrès et nuits tournants dans les coordinations régionales.



Le congrès mi-mandat a été suivi par l’organisation du Grand prix du cinquantenaire Ajsm en courses hippiques, organisé par la Ligue régionale des sports équestres de Ségou en l’honneur du cinquantenaire de l’Ajsm. Les activités ont été agrémentées par la tenue de la nuit traditionnelle (8e Edition) animée par ce qu’il reste du Super Biton national de Ségou et qui a célébré des partenaires de l’Ajsm.



Siaka DOUMBIA, envoyé spécial