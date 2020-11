Direction générale de l’Energie du Mali : Oumar Diarra aux commandes pour assurer un service de qualité aux clients ! Un hommage rendu au directeur sortant, Boubacar Kéïta - abamako.com

Direction générale de l'Energie du Mali : Oumar Diarra aux commandes pour assurer un service de qualité aux clients ! Un hommage rendu au directeur sortant, Boubacar Kéïta Publié le samedi 28 novembre 2020

Le nouveau directeur général de l’Energie du Mali (Edm-sa) Oumar Diarra, semble déterminé à relever les défis, notamment assurer un service de qualité aux clients. Pour cela, il compte mettre l’accent sur la modernisation et la digitalisation de la Société.

Depuis le vendredi 20 novembre 2020, la Société Energie du Mali (Edm-sa) a un nouveau directeur général du nom de Oumar Diarra, contrôleur financier de son état. Il remplace donc Boubacar Kéïta qui a fait de son mieux durant le temps qu’il a passé à la tête de l’Energie du Mali.



Le nouveau patron est un pur produit de la société pour avoir occupé plusieurs postes de responsabilité. Avant sa nomination, il était le conseiller du directeur général depuis janvier 2017.



Auparavant, Oumar Diarra fut directeur financier et comptable de 2015 à janvier 2017, chef du département Audit interne (2013-2015) directeur de la Comptabilité générale et analytique (2009-2013) directeur de l’Audit interne (2007-2009) directeur du Contrôle financier (2005-2007) chef de Service trésorerie d’investissement (2004-2005).



Ce n’est pas tout. Le nouveau directeur général de l’Edm a également occupé le poste de chef de Service finances et trésorerie de 2000 à 2004 et d’Agent à la division Comptes financiers (Analyse, suivi des comptes financiers et emprunts de la société) de 1998 à 2000.



Notons qu’il a débuté sa carrière à l’Energie du Mali en tant qu’Agent à la Section trésorerie. Oumar Diarra est titulaire de plusieurs diplômes, notamment celui de 3ème cycle en Finances d’Entreprises décroché à L’AIE Paris/ Panthéon-Sorbonne, un diplôme du Centre d’études financières économiques et bancaires de Marseille, un DEA en économie de l’Institut national d’économie d’Odessa, spécialité en Finances et Crédit.



En plus de ces diplômes de haut niveau, il a également participé à plusieurs stages et séminaires afin de renforcer ses capacités sur différents thèmes, notamment celui de “Directeur Financier” au Cesag de Dakar, “l’Art du management” à Capgemini à Paris et «Implications pratiques des normes Ias/Ifrs» au Maroc.



Aujourd’hui, Oumar Diarra est Contrôleur financier et vice-président du Comité des finances du WAPP depuis mars 2020.



C’est dire qu’on ne pouvait trouver mieux que ce cadre hors-pair pour diriger l’Energie du Mali dont les chantiers sont énormes, surtout en cette période de Transition. D’ores et déjà, le nouveau patron mesure les enjeux. Il est prêt à relever les défis puisque lui-même est réputé être un homme de défis. “Je suis prêt à assumer mes nouvelles responsabilités avec l’aide de Dieu et de vous tous” dixit Oumar Diarra



Lors du Conseil d’administration de la Société, le lundi 23 novembre, Oumar Diarra a tout d’abord rendu un vibrant hommage au directeur général sortant, Boubacar Kéïta, pour tout ce qu’il a pu réaliser. “La modernisation et la digitalisation de la Société, chantiers d’ailleurs ouverts par mon grand frère et ami, Boubacar Kéïta, nous permettront d’assurer un service de qualité à nos clients, qui demeurent notre raison d’être et de ramener nos pertes techniques à des niveaux standard acceptables pour un réseau comme le nôtre. C’est le lieu de rendre un vibrant hommage et de remercier le directeur sortant, Boubacar Kéïta, pour son don de soi, son sens élevé de management, sa disponibilité et sa capacité d’écoute. Il a mené avec professionnalisme, rigueur, mais aussi humanité, sa mission à la tête de l’Edm-sa.



BK, je te souhaite bonne chance et bon vent pour la suite de sa riche carrière”. Parole du nouveau directeur général qui compte relever les défis avec l’accompagnement de tous les agents de la société.



“J’affirme ma disponibilité personnelle et celle de toute l’équipe d’Edm-sa à apporter notre contribution pour l’atteinte des objectifs assignés au ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau dans sa mission d’amélioration du service public de l’électricité.



Je prends bonne note de vos conseils et je suis prêt à assumer mes nouvelles responsabilités avec l’aide de Dieu et de vous tous.



Je ne ménagerai aucun effort, aucun sacrifice et aucun temps pour mériter la confiance en moi placée. Cela se fera, dans l’entente, la cohésion et le rassemblement de tous les collaborateurs, sans exclusif, autour des objectifs de développement de Edm-sa.



Mesdames et Messieurs les administrateurs, nous sollicitons votre habituel accompagnement afin de consolider les efforts qui seront mis en œuvre par la Direction générale” a-t-il déclaré.



Selon Oumar Diarra, l’Energie du Mali (Edm-sa) est à la croisée des chemins et est confrontée à des défis multiformes tant sur le plan technique que financier, défis qui, du reste, sont surmontables et devraient trouver des solutions avec l’engagement et la rigueur.



Prenant la parole, le directeur général sortant, Boubacar Kéïta, estime que le secteur connait de profondes difficultés, à la fois structurelles et conjoncturelles. C’est un secret de polichinelle. “Les défis restent encore importants, par l’urgence des situations, mais aussi par l’ampleur des attentes.



Je tiens à vous assurer de ma constante disponibilité à répondre à tout moment aux sollicitations pour lesquelles ma modeste expérience pourrait servir à Edm-sa, cette entreprise à qui j’ai donné les meilleures de mes années de vie professionnelle.



Je voudrais enfin présenter humblement mes excuses les plus sincères à celles et ceux d’entre vous qui auraient été blessés, par mes propos ou actes survenus au cours de notre longue et fructueuse collaboration. Car si tel a été le cas, je vous demande de mettre cela sur le compte de quelques moments de stress dont, humains que nous sommes, nous ne maîtrisons pas toujours la portée”, a-t-il souligné. Avant de déclarer : “Je pars avec le sentiment et la fierté d’avoir accompli mon devoir envers mon pays et envers la population que nous sommes tous invités à servir”.



El Hadj A.B. HAIDARA