Énergie du Mali (EDM-SA) : Boubacar Kane nommé PCA ! Publié le samedi 28 novembre 2020







La Société Energie du Mali (Edm-sa) a connu de nouveaux changements depuis le vendredi 20 novembre dernier, à l’issue du Conseil des ministres. Ainsi, le directeur général Boubacar Kéïta a été remplacé par Oumar Diarra, un autre cadre de la Société. Tandis que Boubacar Kane quitte son poste de directeur général de la Société malienne de Gestion de l’eau potable (Somagep-sa) pour devenir Président du Conseil d’administration (Pca) de l’Edm-sa. Il remplace à ce poste l’ancien ministre de l’Energie et de l’Eau, Sambou Wagué.

Titulaire d’un Master of Sciences en Ingénierie hydraulicienne décroché à la Havane (Cuba) en 1985 et d’un PhD obtenu à Colorado State University, Fort Collins aux Etats Unis, Boubacar Kane est l’un des produits de l’Energie du Mali (Edm-sa) pour avoir été recruté depuis mars 1988. A cet effet, il y a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment celui de directeur central de l’Eau.



A la suite de la réforme institutionnelle des secteurs de l’électricité et de l’eau potable qui a consacré notamment la séparation des deux activités au sein d’Edm-sa, c’est en octobre 2010 qu’il fut nommé directeur général de la Société malienne de gestion de l’eau potable (Somagep), poste qu’il a dirigé jusqu’au 20 novembre 2020, soit 10 pendant ans. Compétent et travailleur, Boubacar Kane a pu donner à la Somagep ce qu’il peut afin que les populations puissent s’approvisionner en eau potable à moindre coût. Aujourd’hui, le branchement pour le robinet coûte seulement 20 000 Fcfa.



Rappelons que la Somagep-sa est la deuxième société d’eau issue de la réforme. Sa mission est d’assurer la gestion technique et commerciale du service public de l’eau potable sur les 18 centres du périmètre concédé par l’Etat du Mali à la Société malienne de patrimoine de l’eau potable (Somapep-sa) qui est chargée, elle, de la gestion du patrimoine hydraulique et du développement du secteur dans ledit périmètre. Avec son nouveau poste de Pca, Boubacar Kane envisage de partager ses expériences acquises avec la Direction générale de l’Edm-sa, à travers les orientations des administrateurs.



El Hadj A.B. HAIDARA