News Politique Article Politique Mali la crainte de la France Publié le dimanche 29 novembre 2020 | Le Point

© aBamako.com par A S

Visite du Ministre Français Jean Yves Le Drian au Mali

Bamako; Le 27 octobre 2020 Le Ministre Français Jean Yves Le Drian a rencontré les autorités de la Transition Tweet

c'est pour éviter d'être découverte dans son double jeu que la France ne veut pas les pays du sahel, en particulier le Mali négocie avec les groupes terroristes. Une fois les négociations ouvertes, les problèmes seront débattus, les causes seront connues, et les agendas cachés seront découverts. D'ailleurs, dans le même sens beaucoup d'analystes militaires expliquent que le retard dans la mise en oeuvre effective de l'accord pour la paix et la réconciliation est dû au fait que la France a le même calcul, c'est-à- son agenda caché qu'elle met petit à petit et discrètement en oeuvre'' toutes les troupes de vaches volées au nord et au centre sont embarqués dans des avions cargos, destination la France pour être servie dans les restaurants français pendant que les maliens meurent de faim et on les jette quelques kilogrammes de maïs et de petit mil'' s'indigne un retraité du nord. Ne dit-on pas couramment que l'ami de mon ami est mon ami ?



Source le point