La BOAD accorde un financement de 91 millions de dollars pour trois pays d'Afrique de l'ouest Publié le dimanche 29 novembre 2020 | Xinhua

© aBamako.com par Parfait

Ouverture de l`Atelier de validation de l`étude sur l`harmonisation du financement privé des infrastructures dans les pays de l`UEMOA

Lomé, le 3 septembre 2015. Siège de la BOAD. L`Atelier est co-organisé par la BCEAO, l`UEMOA et la BOAD. Tweet

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) apportera des financements pour un montant total de 50 milliards de francs CFA (91 millions de dollars) en faveur du Bénin, du Burkina Faso et du Mali, a-t-on appris vendredi auprès du siège de la banque à Lomé.



Cinq opérations de financements partiels ont été approuvées par le Conseil d'administration de la BOAD lors de sa dernière session ordinaire tenue par visioconférence. Le Mali en a bénéficié de trois financements de dix milliards de francs CFA chacun, soit un total de 30 milliards de francs CFA, destinés à un projet hydroélectrique, à une ligne de refinancement de la Banque malienne de solidarité (BMS) et à une ligne de refinancement de la Banque nationale de développement agricole (BNDA).



Le Bénin a obtenu un financement de dix milliards de francs CFA pour la première phase de son projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants, tandis que pour le Burkina Faso, le Conseil a approuvé la mise en place d'une troisième ligne de refinancement de dix milliards de francs CFA pour Coris Bank International SA (CBI SA) au profit des micros, petites et moyennes entreprises.



En tant qu'institution financière de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), la BOAD regroupe huit Etats membres : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger, Mali, Guinée-Bissau, Sénégal et Togo.