Affaire patrice lescaudron, c'est le nom donné au scandale qui a secoué toute la place bancaire en suisse en 2018. Après le suicide du principal accusé dans cette affaire, le ministère public de Genève a décidé de maintenir dans les liens de l'accusation un financier français et Oliver couriol , un homme d'affaire français proche de Alou Boubacar Diallo, président d'honneur du parti ADP Maliba et actuel patron de Petroma Inc. L'information a été donné par le site spécialisé dans le crime économique. Gotham City' le 18 novembre 2020