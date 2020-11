KIDAL Le Tournoi de foot 7-7 signe son retour - abamako.com

Finale de la coupe de la ligue régionale de Kidal

Bamako, Le 16 janvier 2020 Atar club de Kidal a remporté 4-2 au trie face à Elewidj Fc Tweet

Le tournoi 7 contre 7 de la paix et de la cohésion sociale se dispute actuellement dans la ville de Kidal. Organisé sur initiative des membres de la Ligue régionale de foot sous le parrainage des membres du district de foot de Kidal, le tournoi qui signe son retour est bien parti sur toute la ligne.



Le regroupe six équipes : Etambar Séniors et Juniors, Tanakra, Aliou, Anghamaly, et Intibadadayen. Stands de débats et bien sûr matchs de foot dans une ambiance «monstres et frissons» sont au pro- gramme.



Les différentes personnalistes sur place saluent l’organisation d ce tournoi dans la ville de Kidal,

avant de rendre hommage aux responsables dela Ligue et du District



de football de la 8è région administrative. Ensemble, ils plaident pour la pérennisation de «cette belle initiative de brassage des jeunes».



« Les frais d’engagement des équipes participantes qui s’élèvent



à 25.000FCFA serviront à récompensé les trois premiers du tournoi.



Le « prix du vainqueur portait le nom du supporter tout court, également président de la Ligue régionale de football de Kidal, Abéta Ag Seydou, le 2è prix celui du club Adagh et le 3è à l’équipe fair-play », indiquent les membres du comité d’organisation comme Baye Ag Ibrahim et Rhissa Ag Aguelher, également tous membres de la

Ligue et du District de foot, Une belle initiative de brassage des jeunes. Simplement !