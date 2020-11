Pour la paix et la cohésion sociale: Ménaka retrouve ses courses de chameaux - abamako.com

Plus de 30 chameaux ont couru pour la cohésion, la paix et le vivre ensemble à Ménaka. Le Conseil Communal de la région a soutenu l’événement.



Par la voix du membre du



Conseil communal, les organisateurs de l’évènement n’ont pas manqué de féliciter toutes les

équipes qui ont pris part à cette course et ont aussi profité de cette tribune pour remercier les personnes qui ont contribué à l’organisation ainsi que le public venu nombreux.



Pour le colonel Sébastien de la force Barkhane, c’est essentiel



« allié tradition et modernité » Le représentant des FaMa de la zone de Ménaka, Samassa a

magnifié cette course et rassuré les populations.



Éparpillées au pied de l’immense plateau de la Ouelleminden, les tentes des bédouins jouxtent à nouveau la piste circulaire où ont lieules traditionnelles courses de chameaux après les mois d’interruption



pour cause du coronavirus. Sur le dos, les bêtes de course portent un jockey mécanique - qui

les rend plus légers et rapides que si elles étaient montées par un homme- muni d’une cravache



actionnée à distance par les compétiteurs.



Catégorie par catégorie, les chameaux, sélectionnés en fonction de leur âge, font leur entrée sur la piste délimitée par deux remblais de sable.



La réussite de cette manifestation est à l’image des valeurs qu’elle promeut : les valeurs de la solidarité, de paix et de dialogue entre les Communautés à travers le sport.

Les compétiteurs espèrent aussi la venue prochaine du ministre de la Jeunesse et des Sports Mossa Ag Attaher à Ménaka pour mettre un coup de projecteur sur leur passion.

F.T