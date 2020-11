Cadre de concertation nationale : Le CNT au cœur des échanges - abamako.com

Le ministre de l’administration territoriale et la décentralisation, Abdoulaye Maïga, accompagné de ses homologues de la réconciliation nationale, Ismaël Wagué, de la refondation, Mohamed Coulibaly, s’est entretenu, le jeudi 19 novembre 2020, avec les représentants des partis politiques pour une prise de contact. Cela pour instaurer un dialogue entre le gouvernement et la classe politique.



Cette première rencontre entre le ministre de l’administration territoriale et la décentralisation et les partis politiques depuis les évènements d’Août 2020 a été l’occasion pour les formations politiques de faire valoir leurs préoccupations. Elle a surtout été l’occasion pour les partis politiques d’exiger l’annulation du processus de mise en place du conseil national de la transition (CNT).



En effet, presque à l’unanimité, les délégués des partis politiques lors de la rencontre avec les ministres ont exigé l’abrogation du décret fixant la clé de répartition des représentants devant siéger au CNT.



Aussi, la représentante de l’union pour la République (URD), Kadiatou Coulibaly a dénoncé le manque de concertation et la répartition des sièges au sein du CNT. « Je suis sceptique sur la volonté réelle du gouvernement à prendre en compte les préoccupations des partis politiques ».



Pour sa part, le président de l’ADEMA- PASJ, Tiémoko Sangaré, regrette le manque de dialogue entre le gouvernement et les partis politiques pour la mise en place du CNT. En outre le président de l’ADEMAI demande que les missions de la transition soient clarifiées notamment par rapports aux réformes juridiques et institutionnels. Alassane Aba de la CODEM souhaite une plus grande implication des partis politiques dans la prise de toutes les décisions engageant le Mali.



Le Ministre Maïga a fait part de sa disponibilité et de son écoute aux préoccupations des partis politiques. Aussi, il a annoncé la création au sein de son département d’une cellule technique d’appui Et il a invité les partis politiques à être les animateurs de cette cellule à travers leurs contributions et suggestions.



S’agissant de la répartition du CNT, Abdoulaye Maïga a justifié auprès des partis politiques la méthode choisie par le souci des autorités de la transition de garantir une certaine neutralité dans cette période, et d’éviter la concurrence entre partis au sein des organes de la transition. En outre, le ministre juge indispensable l’implication des partis politiques pour la suite de la transition. Il a rassuré les partis politiques de faire parvenir leurs demandes à qui de droit.



Mémé Sanogo