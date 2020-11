Direction Générale de la Gendarmerie Nationale : Le Directeur Général reçoit le Colonel Soumaïla KEITA, professeur agrégé en chirurgie viscérale. - abamako.com

Après son ascension au grade de professeur agrégé en Chirurgie viscérale du CAMES, le Médecin Chef de la Gendarmerie Nationale, le Colonel Soumaïla KEITA a été accueilli, le vendredi 27 novembre 2020, par le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, le Colonel-major SambouMinkoro DIAKITE.



« C’est un honneur et une fierté pour toute l’institution de vous voir accéder à ce haut niveau des études médicales… », a-t-il déclaré, le Colonel-major DIAKITE en recevant le tout nouveau professeur agrégé.



Ce grade de professeur agrégé en chirurgie viscérale décerné au Colonel Soumaïla KEITA est un moment de satisfaction, de fierté et de reconnaissance de l’ensemble des composantes de la Gendarmerie Nationale au regard du sacrifice consenti par l’homme de santé, qui œuvre au quotidien pour offrir des soins de qualité aux personnels, à leurs familles ainsi qu’aux autres couches de la société.



Très ému du geste, le professeur KEITA n’a pas manqué de remercier les responsables de la Gendarmerie Nationale pour leurs soutiens multiformes qui l’ont permis d’atteindre ce résultat remarquable.



Une enveloppe symbolique a été remise par le premier responsable de la Gendarmerie Nationale à lauréat du CAMES.



Le Colonel-Professeur Soumaïla KEITA :



Ce natif de BadougouDjoliba, cercle de Kati est un produit de la Faculté de Médecine, Pharmacie et d’Odontostomatologie (FMPOS) du Mali, où il a obtenu son Doctorat d’Etat en médecine en 1999. Il a aussi passé par la prestigieuse Ecole Militaire Inter Armes, l’EMIA de Koulikoro en 2001.



En 2006, il obtient son Certificat d’Etudes Spécialisé de Chirurgie Générale à la Faculté de Médecine Pharmacie et d’Odontostomatologie (FMPOS) Mali puis un autre Certificat en Chirurgie digestive et cancérologique en 2011 à la Faculté Jacques LISFRA, Saint Etienne en France.



Toujours animé par le désir de mieux répondre aux attentes des patients, il s’est retrouvé en 2018 à l’Université Cheick Anta DIOP au Sénégal pour une spécialisation en Médecine Légale. Le professeur KEITA a participé à plusieurs ateliers et a, à son actif de nombreuses attestations dans le domaine de la médecine et dans autres domaines d’activités. Il assume les fonctions de Médecin Chef de la Gendarmerie Nationale depuis 2012.



Plein succès mon Colonel pour cette nouvelle charge !