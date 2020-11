Journée sportive de réinsertion sociale des enfants/ jeunes mendiants « Talibé » : Le ministre Ag Attaher a présidé l’évènement - abamako.com

Journée sportive de réinsertion sociale des enfants/ jeunes mendiants « Talibé » : Le ministre Ag Attaher a présidé l'évènement Publié le lundi 30 novembre 2020

Ce samedi après-midi, au stade Mamadou Konaté de Bamako, sur initiative de l’Association SOS-Enfants Talibé, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher a présidé la journée sportive de réinsertion sociale des enfants/ jeunes mendiants « Talibé », sanctionnée par un match de football ayant opposé les « jeunes talibé » au ‘’Centre Kunkélé’’.



C’est pour marquer toute la solidarité du Gouvernement à cette couche fragile de la société d’une part et d’autre part, symboliser l’accompagnement sans faille du département de la Jeunesse et des Sports à la promotion de l’activité sportive chez les enfants que le ministre Mossa Ag Attaher a tenu à honorer sa présence cette activité hautement significative. Il s’agit de la journée sportive de réinsertion sociale des enfants/ jeunes mendiants « Talibé », organisée par l’Association SOS-Enfants Talibé, de Mme AdamaSamaké.



Cette journée a été marquée par un match de football ayant opposé l’équipe « des jeunes Talibé » à celle du centre « Kunkélé ». Avant de donner le coup d’envoi symbolique, le ministre Ag Attaher a immortalisé l’évènement à travers des photos de famille, prisent avec chacune des deux équipes.



Dans son intervention devant la presse, le chef du département de la Jeunesse et des Sports a invité la population à susciter une perception positive sur ces enfants Talibé. Lesquels, selon le ministre Mossa Ag Attaher, qui ne sont pas seulement ceux qu’on voit à travers les carrefours. « Ils ont ont aussi du talent et savent pratiquer du sport » a affirmé le ministre de la jeunesse et des Sports.



Par la suite, il a tenu à remercier et féliciter les initiateurs de cet évènement, avant d’exprimer toute la disponibilité de son département à accompagner de telles actions à travers tout le pays.



A l’issue du match de football joué devant un public connaisseur, sous les mélodies du groupe d’animation de l’UNASAM, c’est le centre ‘’Kunkélé’’ qui a remporté le trophée, grâce à sa victoire sur le score de 3 buts à 0.



A noter que le ministre de la Jeunesse et des Sports avant de donner le coup d’envoi de ce match, s’est rendu sur le terrain annexe du stade Mamadou Konaté, où se déroulait la finale de la 32ème édition du championnat de handball. Là-bas aussi, il a salué les joueuses des équipes finalistes, à savoir le COL de Lafiabougou et l’UFAS, avant de lancer le premier coup du ballon.



CCOM/ MJS