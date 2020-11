Mali : la CPI indemnise les victimes d’Al Faqi Al Mahdi - abamako.com

News Société Article Société Mali : la CPI indemnise les victimes d’Al Faqi Al Mahdi Publié le lundi 30 novembre 2020 | Agence Ecofin

La CPI a octroyé un fonds aux victimes d’Ahmad Al Faqi Al Mahdi. Ces mesures devront répondre aux préjudices d’un millier de ses victimes dans le pays. L’homme est également accusé de crime de guerre pour avoir détruit des monuments religieux à Tombouctou.



D’un montant de 1,8 milliards FCFA, le Fonds au profit des victimes sera mis en œuvre par le gouvernement dès 2021 et sera utilisé pour fournir soins médicaux, réhabilitation psychologique, consultations en cas de traumatisme, et activités génératrices de revenus, à environ 1000 personnes. Il complète les actions déjà engagées par l’état malien pour permettre aux victimes d’obtenir des réparations d’ordre matériel et symbolique.



A cet effet, un projet de politique nationale de réparation actuellement en examen avait été initié pat le gouvernement, et prévoit la mise en place d’une Commission d’administration des réparations aux victimes. La nouvelle commission devrait remplacer la Commission Vérité, Justice et Réconciliation qui prendra fin en 2021, et qui a déjà soutenu près de 18 000 victimes.