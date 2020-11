Mali: attaques simultanées contre des camps des forces maliennes et étrangères dans le nord - abamako.com

Mali: attaques simultanées contre des camps des forces maliennes et étrangères dans le nord Publié le lundi 30 novembre 2020 | AFP

Des camps des forces étrangères et maliennes ont été visés simultanément lundi à Ménaka, Gao et Kidal (nord) par des tirs d’obus et de roquettes, a-t-on appris de sources militaires maliennes et étrangères. Aucune victime n’a été rapportée après ce qui semble être une rare opération coordonnée contre les forces étrangères."



A Ménaka, Gao et Kidal, les camps des forces étrangères ont été attaqués lundi matin, probablement par les mêmes terroristes, à l’aide d’obus et de roquettes. Il n’y a pas eu de victimes, mais des dégâts matériels", a déclaré à l’AFP un responsable de l’armée malienne basée dans le nord."Les terroristes ont tenté sans succès de mener une action coordonnée contre les camps de (la force française) Barkhane, des Casques bleus de l’ONU, contre la force européenne Takuba et contre l’armée malienne dans les localités de Gao, Menaka, et Kidal", a dit un responsable militaire étranger."La situation est sous contrôle" dans les trois localités", a-t-il ajouté.



Une source au sein de la mission de l’ONU à Kidal a fait état d’une dizaine d’obus "qui n’ont pas fait de victimes, mais des dégâts en cours d’évaluation". Les forces de Barkhane sont stationnées dans le même camp.Sollicité par l’AFP, l’état-major français n’avait toujours pas réagi à ces informations lundi en fin de matinée.L’attaque de Kidal a été précédée par le passage autour du camp d’un groupe d’hommes à moto avant l’aube, a dit un agent de sécurité du camp. "C’est après leur passage qu’il y a des tirs de roquettes et mitrailleuses. Pas de morts mais des dégâts matériels importants", a-t-il dit.Le nord est l’un des foyers des violences et des agissements jihadistes auquel le Mali est en proie depuis 2012, malgré l’engagement de forces onusiennes, étrangères et françaises.