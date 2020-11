Message du secrétaire Général de l’ONU à l’occasion de la Journée Internationale de solidarité avec le peuple palestinien - abamako.com

Publié le lundi 30 novembre 2020 | MINUSMA

Message du secrétaire Général de l'ONU à l'occasion de la Journée Internationale de solidarité avec le peuple palestinien

© Autre presse par DR

Antonio Guterres

Antonio Manuel de Oliveira Guterres Tweet

Le 29 novembre 2020: Alors que l’Organisation des Nations Unies célèbre son soixante-quinzième anniversaire, il est affligeant de constater que la question de Palestine n’est toujours pas réglée.



La pandémie de maladie à coronavirus 2019 a fortement affaibli l’économie palestinienne et fragilisé encore la situation humanitaire, économique et politique de Gaza, que les restrictions draconiennes en matière de circulation et d’accès n’ont fait qu’aggraver.



Les perspectives d’une solution des deux États viable semblent de plus en plus compromises. Une grande détresse demeure, due notamment à l’expansion des colonies illégales, à l’intensification des démolitions de structures et de logements palestiniens, à la violence et aux activités continues des militants.



Les dirigeants israéliens et palestiniens doivent étudier toutes les possibilités qui s’offrent à eux de faire renaître l’espoir afin de parvenir à la solution des deux États.



Je reste déterminé à aider les Palestiniens et les Israéliens à régler le conflit et à mettre fin à l’occupation conformément aux résolutions pertinentes des organes de l’ONU, au droit international et aux accords bilatéraux afin de concrétiser la vision de deux États – Israël et une Palestine indépendante, démocratique, d’un seul tenant et souveraine – vivant côte à côte dans la paix et la sécurité à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, sur la base des frontières d’avant 1967, avec Jérusalem comme capitale des deux États.



J’espère que l’évolution récente de la situation encouragera les dirigeants palestiniens et israéliens à reprendre des négociations constructives, avec l’aide de la communauté internationale, et ouvrira des perspectives de coopération régionale.



Nous devons également faire tout notre possible pour alléger les souffrances du peuple palestinien.



Je suis extrêmement préoccupé par la situation financière de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).



Principal fournisseur d’aide directe, souvent vitale, à nombre des 5,7 millions de réfugiés palestiniens, l’Office joue un rôle essentiel.



Je demande à tous les États Membres de verser d’urgence des contributions afin de permettre à l’UNRWA de répondre aux besoins humanitaires et aux besoins de développement essentiels des réfugiés palestiniens pendant la pandémie.



Cette Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien est également l’occasion de présenter mes sincères condoléances à la suite du décès tragique de Saeb Erakat, Secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine et négociateur en chef des Palestiniens dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient.



Ensemble, renouvelons l’engagement que nous avons pris d’aider le peuple palestinien à réaliser ses droits inaliénables et à bâtir un avenir de paix, de dignité, de justice et de sécurité.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA