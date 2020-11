Enseignement supérieur de qualité : La gestion du PFF a fait l’objet d’une convention interuniversitaire - abamako.com

© Autre presse par DR

Convention interuniversitaire de gestion conjointe du Programme de formation des formateurs (PFF)

Quatre Institutions d’enseignement supérieur (IES) ont paraphé jeudi 26 novembre 2020, à l’USJPB sur la colline de Badalabougou, les documents de convention interuniversitaire de gestion conjointe du PFF. Tweet

Pour doter les universités d’enseignants de qualité notamment des docteurs, améliorer la qualité de la formation pour permettre au système d’enseignement supérieur de devenir un acteur stratégique du développement durable, quatre universités de Bamako sont désormais aux commandes de la gestion du Programme de Formation des Formateurs (PFF).



L’Université des sciences juridiques et politiques (USJPB), de l’Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako (USTTB), de l’Université des lettres et des sciences humaines de Bamako (ULSHB) et de l’Université des sciences sociales et de gestion de Bamako (USSGB) sont celles qui ont décidé de cette nouvelle donne. A cet effet, elles ont paraphé sous la forme d’une convention interuniversitaire de gestion conjointe du PFF, un manuel de procédures administratives, financières et comptables. C’était à l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée le jeudi 26 novembre 2020, à l’USJPB sur la colline de Badalabougou.



Présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Amadou Kéïta, cette cérémonie a été l’occasion pour le recteur de l’USJPB, Pr Moussa Djiré, de signifier que le PFF est une base des bonnes pratiques censé contribuer à la formation de centaines d’enseignants et des milliers d’étudiants. Il a noté que le Programme contient des idées comme la mise en place d’une gouvernance transparente, d’une recherche de qualité, l’innovation et l’ouverture sur le monde. « Le PFF a comblé les espoirs et sera élargi aux autres IES» a assuré le Pr Moussa Djiré avant de rendre ensuite un hommage appuyé à ses prédécesseurs recteurs qui ont posé les premiers jalons du comité de pilotage du Programme de formation des formateurs.

Pour le ministre, le PFF collabore étroitement avec le TOKTEN pour l’encadrement des doctorants. Grâce à ce partenariat, dira Pr Amadou Kéïta, (23) doctorants ont soutenu leur thèse et (8) sont en phase de finalisation.



« Au regard de ce bilan, le PFF a pris un ancrage certain dans le sous-système de formation des formateurs de notre enseignement supérieur pour lequel il est devenu axial. Cette importance est confirmée par les résultats des évaluations à mi-parcours et finale faites respectivement par le Pr Mohamed Chérif DIARRA et le Pr Eloi DIARRA auxquels nous nous devons de rendre un hommage mérité» a laissé entendre le ministre.





Selon lui, en dépit du bilan jugé globalement satisfaisant, le PFF ne répond plus à la demande exponentielle, d’où le plaidoyer en faveur de son extension aux autres IES et de sa prorogation de dix ans. « Le nouveau programme aura pour priorité l’accompagnement de 115 doctorants en cours de formation et la prise en charge de 167 recrues (de 2016 à 2018). Il se propose, en plus de la formation doctorale, de prendre en charge la formation postdoctorale » a sorti Pr Keita.



A l’endroit des responsables des quatre universités réunies, il dira que l’ensemble de ces considérations mérite d’être prises en compte dans la convention interuniversitaire qu’ils s’apprêtent à signer. « L’ambition est de couvrir l’ensemble des domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique » a affirmé le ministre.



André SEGBEDJI/abamako.com