Trois bases de l’armée française attaquées dans le nord du Mali

Trois bases de l’armée française dans le nord et l’est du Mali ont été, lundi 30 novembre 2020 dans la matinée en l’espace de quelques heures, la cible d’attaques qui n’ont fait aucune victime, a annoncé un porte-parole de l’opération Barkhane.



Les camps, situés à Kidal, Ménaka et Gao ont été touchés par des « tirs indirects », a déclaré Thomas Romiguier. Seule la base de Kidal a subi des dommages, a-t-il ajouté. La base de Kidal abrite également des contingents de la Minusma, la mission des Nations unies au Mali. L’ONU n’a pu être jointe dans l’immédiat.







5 100 militaires français déployés dans le Sahel



Le maire de Ménaka, Nanout Kotia, a dit avoir entendu des explosions en provenance de la base militaire, située en dehors de la ville, sans pouvoir donner plus d’informations.







L’armée française a tué le chef militaire de la branche sahélienne d’Al Qaïda, le Malien Bah ag Moussa, au cours d’une opération aéroportée le 10 novembre dernier.



Plus de 5 100 militaires français sont déployés au Sahel dans le cadre de l’opération Barkhane.



Source : Ouest-France