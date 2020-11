Cliniques ou centre de santé privés: des tueurs silencieux - abamako.com

Publié le lundi 30 novembre 2020 | L'Inter de Bamako

Ministre de la santé et du développement social, Dr Fanta Siby

la privatisation de la santé aura été un mal nécessaire, mais beaucoup de citoyens y laissent la vie, faute de négligence de la part de certains hommes de blouses blanches. Les sortants de l’école de médecine sont pour la plupart des généralistes. Que dire des sortants des écoles de santé qui foisonnent. Ces cliniques et centres privés deviennent de plus en plus des morgues. Si l’inspection de la santé ne se montre pas intransigeante envers les promoteurs de cliniques et centre de santé privés, ce sera une catastrophe, une pandémie des hommes en blouses blanches.