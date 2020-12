Lutte contre les violences basées sur le genre au Mali : la campagne d’information et de sensibilisation lancée - abamako.com

Lutte contre les violences basées sur le genre au Mali : la campagne d'information et de sensibilisation lancée Publié le mardi 1 decembre 2020

© aBamako.com par AS

Lancement de la campagne des 16 jours d`activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles

Bamako, le 26 Novembre 2020, le monument de l`indépendance a abrité la cérémonie de lancement de la campagne des 16 jours d`activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Tweet

Le lancement officiel de la campagne d’information et de sensibilisation contre les violences basées sur le genre s’est tenu jeudi dernier, à Bamako sous le thème : « Investissons dans la lutte contre les violences basées sur le genre pour une participation inclusive au développement ». La cérémonie était présidée par Mme Bouaré Bintou Founè Samaké, ministre de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de Famille et en présence de nombreux invités. Plus de 243 millions de femmes et de filles ont été violentées sexuellement ou physiquement de la part de leurs partenaires l’année dernière contrairement à cette année où le nombre de cas dénoncés a explosé de façon préoccupante. Ces violences vont de la violence domestique, du cyber intimidation, du mariage d’enfants, du harcèlement sexuel à la violence sexuelle. Mme le Ministre a déclaré urgent d’assurer le plaidoyer pour une sincère collaboration afin d’éliminer la violence à l’égard des femmes, dans tous les pays.



Cité des enfants : le mini ensemble instrumental des petits génies, une école

Le mini ensemble instrumental composé de 20 jeunes (garçons et filles) est une initiative du roi de la kora, Toumani Diabaté. Il est soutenu par la structure dédiée à l’épanouissement des tout-petits de la cité des enfants. Le mini ensemble instrumental créé en 2006, était appelé auparavant « Mandingue Kids » joue uniquement des instruments de musique traditionnelle. Mme Koumaré Amina Cissé, la Directrice de la cité des enfants séduite par le groupe, leur propose le nom de « Mini ensemble instrumental » après leur adhésion dans cette structure. Il se veut une école pour les adolescents qui aiment faire de la musique et a déjà guidé les premiers pas de plusieurs jeunes qui font, aujourd’hui, la fierté de la musique malienne parmi lesquels Sidiki Diabaté, fils de Toumani. Ils s’inspirent de l’actualité pour aborder des thèmes tels que les maladies, l’excision, les violences basées sur le genre et la scolarisation des filles.



Rassemblées par la Rédaction