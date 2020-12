Hôpital Gabriel Touré : Une grève de 4 jours à partir de ce 1er décembre - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Hôpital Gabriel Touré : Une grève de 4 jours à partir de ce 1er décembre Publié le mardi 1 decembre 2020 | Le Républicain

© aBamako.com par A S

L`atmosphère dans quelques services publics pendant la grève de l`UNTM

L`atmosphère dans certains services publics durant les deux jours de grève de l`UNTM (21 et 22 Août 2014) Tweet

« Nous ne voulons sincèrement pas une grève en ce moment, mais face à des autorités insensibles à la souffrance des travailleurs et des usagers, nous arrêterons le travail pour 96heures,les 1er , 2, 3 et 4 décembre 2020 à l’hôpital Gabriel Touré.» C’est le message posté sur les réseaux sociaux par Djimé Kanté, le porte-parole de l’hôpital Gabriel Touré. Les travailleurs de cet hôpital de référence ont l’habitude de débrayer pour dénoncer les conditions de travail, d’hygiène, d’accueil et le retard dans le paiement de salaire.