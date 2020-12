Afrobasket U18 en Egypte : Le Ministre Ag Attaher a remis le drapeau national aux deux équipes nationales maliennes - abamako.com

Afrobasket U18 en Egypte : Le Ministre Ag Attaher a remis le drapeau national aux deux équipes nationales maliennes Publié le mardi 1 decembre 2020 | Le Pays

Prévu du 02 au 09 décembre dans la capitale, l’Afrobasket U18 en filles et garçons est une compétition sportive importante, à laquelle les deux équipes nationales du Mali des moins de 18 ans vont y prendre part. A 24 heures de leur départ, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher a tenu de manière solennelle à remettre le drapeau national aux deux capitaines. C’était le samedi 28 novembre en début de soirée dans la salle de conférence de l’hôtel Laico de l’Amitié.



Cela est une tradition bien respectée au niveau du milieu sportif malien. Avant le départ de chaque sélection nationale, les autorités publiques remettent les couleurs nationales au capitaine de l’équipe avec des conseils utiles pour porter haut le flambeau. Le ministre Mossa Ag Attaher, en sa qualité de ministre de la Jeunesse et des Sports n’a pas failli à cette tradition. C’est pourquoi à la veille du départ des deux sélections nationales U18 de basketball, devant prendre part à l’Afrobasket de leur catégorie dans le pays des pharaons, il a honoré sa présence la cérémonie de mise en route. Une cérémonie sanctionnée par la remise des couleurs nationales, respectivement aux deux capitaines (filles et garçons). Auparavant, le ministre Ag Attaher a exprimé aux ambassadeurs du Mali à cette compétition, les attentes fortes des hautes autorités de la transition. C’est pourquoi en remettant le drapeau aux deux capitaines, au nom du président de la République, SEM. Bah N’Daw, il leur a invité à hisser haut les couleurs nationales. Ce message n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Ainsi les deux capitaines, au nom de l’ensemble de leurs coéquipiers ont pris la promesse d’honorer cette marque de confiance et d’estime des autorités maliennes.



A noter que le Mali sera présent dans toutes les deux compétitions. Chez les filles, il aura comme adversaires: l’Egypte, le Sénégal et le Rwanda.



Chez les garçons, la poule du Mali comprend: l’Egypte, le RD Congo, la Guinée, le Sénégal et le Rwanda.



CCOM/ MJS