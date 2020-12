Les « Trois caimans de Bamako’’ de plus en plus féroces: Trois braquages à mains armées annoncés à ACI 2000 et Sogoniko en plein jour, hier Le ministère de la sécurité fortement interpellé - abamako.com

Publié le mardi 1 decembre 2020 | Nouvel Horizon

Le banditisme dans la capitale malienne prend une proportion de plus en inquiétante. Si jadis, les voleurs s’introduisaient nuitamment dans les domiciles pour dérober soit des chaises, des batteries ou un poste radio, aujourd’hui, c’est en plein jour que les citoyens se font attaquer. Dans la matinée d’hier lundi 30 novembre 2020, trois attaques à mains armées se sont produites à hamadallaye ACI 2000 ainsi qu’à Sogoniko. Dans les trois cas, les malfrats ont tiré à bout portant sur leurs victimes. Une situation qui interpelle le Département de la Sécurité à adapter sa stratégie de lutte à celle d’opération des voleurs.



C’est aux environs de la gare routière d’Africa Tour Trans que deux bandits sur une moto ont tiré sur le conducteur d’un véhicule 4X4 Prado qu’ils suivaient avant d’emporter son sac contenant de l’argent. Au moment où les populations accourraient vers le conducteur du véhicule qui a été grièvement blessé, l’information sur le braquage à mains armées contre un motocycliste toujours dans les environs de Faladjé tombait semant la désolation au sein des paisibles populations. Et comme si cela ne suffisait pas, des bandits armés ont attaqué deux individus vers 13 heures au quartier Hamdallaye ACI. Il s’agit d’un Libanais et d’un Malien qui ont eu des blessures par balles. Les assaillants se sont fondus dans la nature avec le sac du Libanais contenant une importante somme d’argent et des documents. De l’évidence, « le risque zéro » de se faire attaquer à Bamako qu’on soit chez lui, à son lieu de (…)





PAR MAHAMANE TOURE – NOUVEL HORIZON